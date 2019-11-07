Общество

ИзвестияИзвестияПольша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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Оператор «Северного потока - 2» не видит угроз со стороны польского регулятора UOKiK

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Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Интерфаксвчера в 11:20

Оператор «Северного потока – 2» прокомментировал обвинения Польши

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Росбалт09:00

Польша оштрафовала французского инвестора «Северного потока — 2» на 40,3 млн евро

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РБК10:00
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
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Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся

Водитель в Курской области сбил насмерть женщину с коляской и скрылся, сообщает УМВД по региону.
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В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

В социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии серийной Lada Vesta, пережившей обновление.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
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Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
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Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
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Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.
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СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты

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Физик-армянин измерил радиус протона

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ФСБ задержала в Дагестане финансистов ИГ

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Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

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В США научились делать водку из воды и воздуха

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Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на китайскую продукцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идёт.
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Газета.Ru 10:17
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Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх

Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх будет принят до конца 2019 года, передает РИА "Новости".
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«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
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Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени

Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
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«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

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Минздрав уточнил критерии рождения детей

Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
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Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
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Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
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Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

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Отсутствие вооруженных людей на участках разведения сил и средств в Донбассе является одним из условий отвода сил в Донбассе, говорится в заявлении руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаила Филипоненко, предоставленном РИА Новости.
РИА Новости 15:45
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Юбилей Nature

Журнал Nature был основан в 1869 году как научно-популярное издание, на страницах которого ученые представители британской элиты (а в то время это было занятие в основном для состоятельных людей) могли бы рассказывать неспециалистам о последних достижениях науки.
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