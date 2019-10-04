Политика

Lenta.ruLenta.ruПольша назвала сроки полного отказа от российского газа

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. Об этом заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает PolskieRadio.
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В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу

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Польша планирует отказаться от угля к 2050 г

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Польша решила избавиться от зависимости от российского газа

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В Польше назвали возможный срок полного отказа от российского газа

Известиявчера в 23:24

В Польше назвали способ перестать зависеть от российского газа

РИА Новостивчера в 22:08

В правительстве Польши назвали сроки отказа от газа из России

РБК02:25
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Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека

Российская газета 02:50
Политика

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика

Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык

С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Происшествия

Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка

Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Авто

Названы российские комплектации и цены новой Toyota RAV4

Российские дилеры Toyota начали приём предварительных заказов на популярный кроссовер RAV4 нового поколения.
UsedCars.ru 01 октября в 09:45
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Политика

Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраину Донецка из минометов и АГС

Обстрел с применением минометов и автоматических гранатометов зафиксирован в северном пригороде Донецка – селе Спартак.
ИА Новороссия 02 октября в 13:11
Происшествия

В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

Известия 01:10
Космос

В 2020 году к МКС отправится полностью российский экипаж «Союза»

RT на русском 02:15
Политика

В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Политика

«Победа» попросила у Минтранса компенсацию за запрет летать в Грузию

До введения ограничений «Победа» летала в Батуми и Тбилиси из Екатеринбурга, Казани, Перми и Ростова-на-Дону.
Говорит Москва 01:29
Хоккей

«Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в НХЛ, Панарин набрал два очка

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал два очка (1 + 1). Его соотечественник из «Виннипега» Дмитрий Куликов отдал одну результативную передачу.
RT на русском 02:19
Политика

Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности

Lenta.ru вчера в 13:08
Гаджеты

В России стали продавать вьетнамские смартфоны

Российским покупателям предлагаются следующие модели: Vinsmart Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ и Vsmart Live.
IrkutskMedia 02:40
Происшествия

В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
Вести.Ru 01:33
Авто

Новую Skoda Octavia сфотографировали в Чехии

До премьеры нового поколения Skoda Octavia осталось чуть больше месяца, но тестовые прототипы продолжают будоражить чувства поклонников марки.
Российская газета вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru 02 октября в 03:00
Экономика

РЖД продали вагоноремонтную «дочку» за 8,65 млрд рублей

Победителем аукциона по продаже 100% минус одна акция дочернего предприятия "Российских железных дорог" - "Вагонной ремонтной компания - 3" стала компания "Бизнес Оптима", цена приобретения актива составила 8,65 млрд рублей, говорится в сообщении РЖД.
ТАСС вчера в 12:12
Авто

Продажи АвтоВАЗ в сентябре увеличились в России на 1%

32CARS.ru 01:23
Происшествия

Шедшего к Путину якутского шамана признали невменяемым

Якутского шамана Александра Габышева, который собирался идти в Москву, признали невменяемым по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
Lenta.ru вчера в 09:45
Футбол

Актер Назаров поделился мыслями о бывшем тренере «Спартака» Каррере

Газета.Ru 00:25
Экономика

Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

Согласно прогнозу, минимальный среднегодовой рост не более 1,5% прогнозируется в девяти регионах РФ.
News.ru 02:19
Политика

Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы

РБК вчера в 11:50
Энергетика

Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
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