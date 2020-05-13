Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».

с чего всё началось

В статье, посвященной 75-летию годовщины Второй мировой войны, глава МИД ФРГ Хайко Маас совместно с историком Андреасом Виршингом потребовали отказаться от попыток найти новых виновников и напомнили, что всю ответственность уже взяла на себя Германия.

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

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