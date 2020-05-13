Политика
РБКПольша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой
В статье, посвященной 75-летию годовщины Второй мировой войны, глава МИД ФРГ Хайко Маас совместно с историком Андреасом Виршингом потребовали отказаться от попыток найти новых виновников и напомнили, что всю ответственность уже взяла на себя Германия.
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с чего всё началось
Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».РБК07:49
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Общество
Рособрнадзор назвал возможные даты проведения ЕГЭ в России
Озвучены возможные сроки проведения ЕГЭ для российских школьников, их назвали в Рособрнадзоре.
Экономика сегодня 12:45
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария о помощи семьям с детьми.
RT на русском вчера в 16:57
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Футбол
В «Локомотиве» прокомментировали информацию об отставке Семина
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды Юрия Семина, передает Sport24.
Газета.Ru 12:36
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
Общество
Летевший из КНР на Кипр самолет отправился в Москву из-за Турции
Турция не дала разрешение самолету, который летел из Китая на Кипр, пройти через свое воздушное пространство.
Московский Комсомолец 10:12
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Экономика
Госдума одобрила резкое увеличение возмещения по вкладам
Министр финансов Антон Силуанов, который ранее поддержал законопроект, подчеркнул, что 10 млн руб. будет компенсироваться в тех случаях, когда граждане оказались в «сложных жизненных ситуациях».
Инвест-Форсайт 06:24
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Футбол
Гэри Невилл назвал лучшую атакующую тройку в истории АПЛ
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл считает, что трио нападающих Карлос Тевес — Уэйн Руни — Криштиану Роналду было лучшей атакой в истории чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 13:27
Авто
В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей
Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют.
Автоновости дня 11 мая в 08:40
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
Политика
Ангела Меркель попала под перекрестный допрос
Канцлер Германии рассказала депутатам о коронавирусе и отношениях с Россией В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые с начала эпидемии коронавируса выступила перед депутатами Бундестага, ответив на их вопросы.
Коммерсантъ 13:17
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
Происшествия
Супруги умерли от коронавируса в один день после 61 года брака
В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, супруги заразились коронавирусом и умерли в один день после 61 года брака.
Lenta.ru 11:21
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Политика
В Думе попросят МИД ввести санкции против NYT и FT из-за фейков
Комиссия Госдумы попросит МИД России применить санкционные меры к изданиям The New York Times и Financial Times после статей о занижении в РФ данных о смертности от COVID-19 вплоть до лишения аккредитации на территории страны.
Известия 13:27
Общество
Россияне стали чаще умирать от алкоголя в период пандемии коронавируса
Россияне, находящиеся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса, стали чаще умирать от алкоголя.
Lenta.ru 07:52
Путешествия
Сочи готовится принять 40 тысяч туристов с 1 июня
Алексей Копайгородский, глава города-курорта Сочи, заявил о намерении принять 40 тысяч отдыхающих с 1 июня.
Регион online вчера в 11:19
Общество
Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей
Саминвестор вчера в 01:34
Здоровье
В Ростовской области не выполнены условия для выхода из самоизоляции
Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская рассказала, что в Ростовской области абсолютная цифра количества проводимых в регионе тестов на коронавирус пока составляет 2,5 тысячи.
Бизнес-газета 12:22