Политика
РБКПольша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой
В статье, посвященной 75-летию годовщины Второй мировой войны, глава МИД ФРГ Хайко Маас совместно с историком Андреасом Виршингом потребовали отказаться от попыток найти новых виновников и напомнили, что всю ответственность уже взяла на себя Германия.
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с чего всё началось
Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».РБК07:49
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