Политика

Газета.RuГазета.RuПольша не хочет конфронтации Запада с Россией

Польша может стать жертвой противостояния Запада и России из-за своего географического положения, пояснил Щерский. Соседство страны с Россией является причиной того, что Польша не станет поддерживать антагонизм в отношениях сторон.
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с чего всё началось
«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», — сказал
 он в интервью Reuters.
RT на русскомвчера в 23:38

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В Польше предупредили о последствиях противостояния Запада и России

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В Польше выступили против конфронтации Запада и России

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RT на русскомвчера в 23:38

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Взгляд.рувчера в 22:42

В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага

РИА Новостивчера в 22:01
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РИА Новости 13 декабря в 11:01
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Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
REGNUM 05:40
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Общество

Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
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Песков заявил о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил о попытке украинской стороны отредактировать согласованный заранее документ.
RT на русском 09:03
Наука

Обнаружены структуры веществ для борьбы с астмой

МедиаПоток 13 декабря в 11:12
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Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

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RT на русском 03:42
Политика

Песков назвал причины демонизации России в США

Демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке, где произошла поляризация в обществе, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:45
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
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В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.
RT на русском 08:03
Спорт

Песков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CAS

У российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.
РИА Новости 08:53
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«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2

Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
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«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
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Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5%

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Яков Смолий.
Известия 12 декабря в 07:50
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В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

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Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино

Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
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В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении 92-летней блокадницы

Молодой человек, подозреваемый в ограблении 92-летней жительницы блокадного Ленинграда, задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
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Биатлон

Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Газета.Ru 09:50
Шоу-бизнес

В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию

Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
News.ru 09:25
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На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

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Два года назад страны континента вывели около 20 спутников на орбиту планеты, а в последнее время эта цифра удвоилась, достигнув 40 спутников в 2019 году.
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Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
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Общество

Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов

Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Коммерсантъ 06:45
Происшествия

Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Известия 01:44
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