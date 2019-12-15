Политика
Газета.RuПольша не хочет конфронтации Запада с Россией
Польша может стать жертвой противостояния Запада и России из-за своего географического положения, пояснил Щерский. Соседство страны с Россией является причиной того, что Польша не станет поддерживать антагонизм в отношениях сторон.
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с чего всё началось
«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», — сказал он в интервью Reuters.RT на русскомвчера в 23:38
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Спорт
Женская сборная Нидерландов по гандболу впервые стала чемпионом мира
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская женская сборная по гандболу обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира.
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Общество
Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Политика
Песков заявил о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил о попытке украинской стороны отредактировать согласованный заранее документ.
Наука
Обнаружены структуры веществ для борьбы с астмой
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Политика
Песков назвал причины демонизации России в США
Демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке, где произошла поляризация в обществе, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.
Спорт
Песков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CAS
У российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.
Музыка
«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2
Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5%
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Яков Смолий.
Происшествия
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами
Кино
Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино
Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении 92-летней блокадницы
Молодой человек, подозреваемый в ограблении 92-летней жительницы блокадного Ленинграда, задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
Биатлон
Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Шоу-бизнес
В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию
Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
Космос
Sasapost (Египет): многомиллиардная гонка на Черном континенте. В каких африканских странах развивается космическая индустрия? (Sasapost)
Два года назад страны континента вывели около 20 спутников на орбиту планеты, а в последнее время эта цифра удвоилась, достигнув 40 спутников в 2019 году.
Единоборства
Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Общество
Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов
Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.