Политика

Газета.RuГазета.RuПольша не хочет конфронтации Запада с Россией

Польша может стать жертвой противостояния Запада и России из-за своего географического положения, пояснил Щерский. Соседство страны с Россией является причиной того, что Польша не станет поддерживать антагонизм в отношениях сторон.
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с чего всё началось
«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», — сказал
 он в интервью Reuters.
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Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

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