с чего всё началось

Польша может стать жертвой противостояния Запада и России из-за своего географического положения, пояснил Щерский. Соседство страны с Россией является причиной того, что Польша не станет поддерживать антагонизм в отношениях сторон.

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

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Политика Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.

Общество Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.

Кино Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.

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Фигурное катание Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте известного российского тренера Этери Тутберидзе.

Армия и оружие В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты Генерал заявил, что новая ракета на европейском театре военных действий будет нацелена главным образом против российских радиолокационных станций ПВО, а в Тихом океане — против китайских боевых кораблей.

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Спорт Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира Женская сборная России по гандболу победила команду Норвегии и выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.