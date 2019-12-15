Политика
Газета.RuПольша не хочет конфронтации Запада с Россией
Польша может стать жертвой противостояния Запада и России из-за своего географического положения, пояснил Щерский. Соседство страны с Россией является причиной того, что Польша не станет поддерживать антагонизм в отношениях сторон.
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с чего всё началось
«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», — сказал он в интервью Reuters.RT на русскомвчера в 23:38
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Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
Кино
Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия
Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Общество
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Здоровье
Боль в спине может указывать на рак поджелудочной железы
Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Политика
Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе
Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Кино
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
Политика
Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT удивился словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки сделать из России врага могут навредить Варшаве.
Общество
В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России
12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Кино
Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина
Французская актриса Анна Карина, получившая известность благодаря ролям в фильмах "новой волны" Жана-Люка Годара, умерла в возрасте 79 лет в Париже.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте известного российского тренера Этери Тутберидзе.
Армия и оружие
В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты
Генерал заявил, что новая ракета на европейском театре военных действий будет нацелена главным образом против российских радиолокационных станций ПВО, а в Тихом океане — против китайских боевых кораблей.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Спорт
Голикова завоевала серебро на дистанции 500 м на этапе КМ в Нагано
Политика
ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил
В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
Политика
В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам
Спорт
Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу победила команду Норвегии и выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Происшествия
На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными
На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
Общество
В Риме 40 тысяч человек вышли на акцию протеста против Маттео Сальвини
В полиции итальянской столицы утверждали, что на протест вышли 35 тысяч человек, хотя сами организаторы назвали цифру в 100 тысяч человек.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Здоровье
Министр Вьюшков: «В Омске не хватает мест для лечения детей с ВИЧ»
На этой неделе министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков сообщил ТАСС, что в Омске в рамках нацпроекта «Здравоохранение» скоро построят новую инфекционную больницу.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»
«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ.
Музыка
Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения
Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Единоборства