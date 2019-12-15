с чего всё началось

Польша может стать жертвой противостояния Запада и России из-за своего географического положения, пояснил Щерский. Соседство страны с Россией является причиной того, что Польша не станет поддерживать антагонизм в отношениях сторон.

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Общество Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.

Происшествия Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.

Наука Ученые узнали, что нужно съесть, чтобы похудеть Оценки до и после вмешательства показали, что люди, увеличившие потребление калия на 25%, снизили ИМТ сильнее, чем те, кто увеличил потребление калия только на 3%.

Происшествия В Башкирии произошёл пожар на складе «В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.

Общество Украинские министры попросили повысить им зарплату Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.

Космос SpaceX сделает спутники Starlink менее заметными для астрономов Один из следующих спутников системы Starlink будет обработан специальным покрытием, делающим его менее заметным на ночном небе, рассказала главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл.

Гаджеты В Mac Pro используются самые дешевые модули По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.

Армия и оружие ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.

Общество Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

Армия и оружие Российские истребители пресекли провокацию ВВС США в Сирии Инцидент с разведывательным самолетом ВВС США вблизи российской авиабазы «Хмеймим» свидетельствует о продолжении американских провокаций в отношении вооруженных сил РФ и Сирии.