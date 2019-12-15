Политика
Газета.RuПольша не хочет конфронтации Запада с Россией
Польша может стать жертвой противостояния Запада и России из-за своего географического положения, пояснил Щерский. Соседство страны с Россией является причиной того, что Польша не станет поддерживать антагонизм в отношениях сторон.
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с чего всё началось
«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», — сказал он в интервью Reuters.RT на русскомвчера в 23:38
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Как в мире очищают реки от пластика: катамаран, плавучие барьеры и пузыри
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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
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Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
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Подросток погиб из-за игры с пистолетом в Москве
По последней информации, двое подростков играли с пистолетом на юго-западе Москвы. В ходе игры произошел выстрел, один из детей погиб.
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Рейтинговые агентства распространяют спойлеры о «Звездных войнах 9»
Фильм выйдет в широкий прокат 19 декабря 209 года.
Политика
Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
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Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
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Стало известно, сколько весит Млечный Путь
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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
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Ученые узнали, что нужно съесть, чтобы похудеть
Оценки до и после вмешательства показали, что люди, увеличившие потребление калия на 25%, снизили ИМТ сильнее, чем те, кто увеличил потребление калия только на 3%.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
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Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16
Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
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В Башкирии произошёл пожар на складе
«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Общество
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
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SpaceX сделает спутники Starlink менее заметными для астрономов
Один из следующих спутников системы Starlink будет обработан специальным покрытием, делающим его менее заметным на ночном небе, рассказала главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Гаджеты
В Mac Pro используются самые дешевые модули
По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
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Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
Голливудский актер Колин Ферт объявил о расставании с супругой после 22 лет брака.
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии
В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
Здоровье
Кардиолог раскрыл секрет здорового сердца
Кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа (Германия) раскрыл секрет здоровья сердечно-сосудистой системы.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Происшествия
Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Армия и оружие
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
Музыка
Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве
Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
Армия и оружие
Российские истребители пресекли провокацию ВВС США в Сирии
Инцидент с разведывательным самолетом ВВС США вблизи российской авиабазы «Хмеймим» свидетельствует о продолжении американских провокаций в отношении вооруженных сил РФ и Сирии.
Гаджеты
WhatsApp с 31 декабря перестанет работать у миллионов пользователей
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, после 31 декабря текущего года мессенджер WhatsApp станет не доступен на Windows Phone, а с февраля следующего года на устройствах на Android до версий 2.3.7 и iPhone с ОС до iOS 8 включительно.