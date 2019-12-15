с чего всё началось

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Единоборства Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246 Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Общество В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.

Политика В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что в ближайшие дни будет выписан ордер на арест Эво Моралеса, подавшего в отставку с поста главы южноамериканского государства.

Экономика Госдума подняла МРОТ на 850 рублей С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала Встреча завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 4:3. Сборная России уверенно начала поединок и в первом периоде забросила две шайбы в ворота чехов.