Политика

Газета.RuГазета.RuПольша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
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с чего всё началось
«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», — сказал
 он в интервью Reuters.
RT на русскомвчера в 23:38

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В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага

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В Польше выступили против конфронтации Запада и России

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В Польше предупредили о последствиях противостояния Запада и России

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В Польше побоялись противостоять России вместе с Западом

Lenta.ruвчера в 23:31
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Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Известия вчера в 06:03
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Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246

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RT на русском вчера в 22:45
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РИА Новости вчера в 22:31
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Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru 13 декабря в 17:35
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Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
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«Тампа» уступила «Вашингтону» в матче НХЛ, Кучеров получил травму

"Вашингтон" одержал победу над "Тампа Бэй" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:22
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия

Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
RT на русском 00:13
Фигурное катание

В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой

Тренерская группа Этери Тутберидзе отреагировала на нападки в адрес приостановившей карьеру фигуристки Алины Загитовой.
Lenta.ru вчера в 15:31
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
News.ru вчера в 14:28
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Общество

Роспотребнадзор призвал отказаться от майонеза на Новый год

Отдать предпочтение тушеной птице или рыбе, а не салатам с майонезом или масляной заправкой рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.
News.ru 00:33
Армия и оружие

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
RT на русском вчера в 21:40
Происшествия

Петербурженка пыталась выбросить из окна своего двухлетнего ребенка

Газета.Ru вчера в 07:13
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
RT на русском вчера в 23:56
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YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

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Слово и Дело 13 декабря в 18:31
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика

В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что в ближайшие дни будет выписан ордер на арест Эво Моралеса, подавшего в отставку с поста главы южноамериканского государства.
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Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru вчера в 14:09
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Политика

Песков: формально Киев не выдвигал инициатив о миссии ООН в Донбассе

Украина пока формально не выдвигала новых инициатив о размещении миссии ООН в Донбассе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Известия вчера в 13:49
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости 12 декабря в 05:20
Культура

Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Bimru.ru 13 декабря в 09:56
Происшествия

В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
ТАСС вчера в 22:35
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Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

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Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала

Встреча завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 4:3. Сборная России уверенно начала поединок и в первом периоде забросила две шайбы в ворота чехов.
Vprognoze.ru вчера в 12:06
Космос

Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн

Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
N+1 11 декабря в 19:02
Технологии

Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных

NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Игромания.ру 13 декабря в 11:00
Шоу-бизнес

Любовь Успенская приняла ванну при Андрее Малахове и вызвала оторопь

Андрей вернулся с пеной на руках.
Комсомольская правда вчера в 14:55
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