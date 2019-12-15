Политика
Газета.RuПольша не хочет конфронтации Запада с Россией
Польша может стать жертвой противостояния Запада и России из-за своего географического положения, пояснил Щерский. Соседство страны с Россией является причиной того, что Польша не станет поддерживать антагонизм в отношениях сторон.
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с чего всё началось
«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», — сказал он в интервью Reuters.RT на русскомвчера в 23:38
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Политика
МИД РФ: разговор на «нормандском саммите» велся на повышенных тонах
Разговоры на "нормандском саммите" в Париже порой велись на повышенных тонах, но благодаря грамотным действиям России Минские соглашения удалось защитить от внесения изменений.
Единоборства
Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245
Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.
Политика
Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей
Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
Политика
Кремль прокомментировал идею Украины о вводе миротворцев в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса.
Наука
Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной
Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
В Москве спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста
Политика
На Украине призвали сделать Донбасс примером модернизации страны
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что Донбасс должен стать примером модернизации Украины.
Спорт
Йохауг выиграла гонку на 10 км в Давосе, Смирнова — 15-я
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Происшествия
В Петербурге мужчина избил и обокрал 92-летнюю блокадницу
В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
Спорт
Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ
Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов страны.
Шоу-бизнес
10-летняя дочь Веры Брежневой порадовала поклонников смелой прической
Девочка отметила день рождения. 14 декабря младшая дочь Веры Брежневой отметила свой 10-й день рождения.
Политика
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, обратившись к Соединенным Штатам заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства.
Экономика
Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний
Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Происшествия
В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле
Следовавший 15 декабря из Иркутска в Красноярск самолет Ан-148, вернулся после взлета в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Происшествия
В результате землетрясения на Филиппинах погиб ребенок
В результате землетрясения, которое произошло на Филиппинах утром 15 декабря погибла шестилетняя девочка.
Общество
«Новая газета» нашла провокатора, который работал на выборах в Мосгордуму. За «комплекс мероприятий „Любовь“» он получил 300 тысяч рублей
«Новая» нашла человека, сделавшего фотографии в квартире, где позднее «разоблачили фальсификаторов» — в сюжете Федерального агентства новостей (ФАН) показали «подпольный цех по штамповке» поддельных подписей за выдвижение Соболь.
Армия и оружие
Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Певица София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве, сообщает «Пятый канал».
Происшествия
В Калуге двое подростков трое суток жили в канализации
Подростков искали с 10 декабря, сообщает портал KalugaNews.com. Молодые люди рассказали, что прятались от полиции и родителей.
Общество