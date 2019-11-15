с чего всё началось

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую компанию, речь идет о поставках газа в 2023 году.

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

Происшествия На Украине похитили главу банка В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.

Политика В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Армия и оружие России подсказали способ захвата Прибалтики Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.

Общество Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg Билл Гейтс впервые за более чем два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он сместил с первого места главу Amazon Джеффа Безоса.

Происшествия На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Общество Мединский признал некомпетентность Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.

Гаджеты Названы самые популярные смартфоны в московской сети В 2019 году в число популярных брендов вошел производитель Xiaomi, который уступает Apple менее 1%. Пятерка лидеров в списке самых распространенных в сети Tele2 смартфонов состоит из моделей Apple (iPhone 7, 6, 6S, SE и 5S).