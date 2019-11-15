с чего всё началось

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую компанию, речь идет о поставках газа в 2023 году.

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

Наука Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.

Происшествия Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Политика В Польше посоветовали Украине, как забрать Крым Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью украинским СМИ сказал, что поможет Киеву восстановить контроль над Донбассом и забрать у России Крым.

Авто Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E полностью раскрылся Судя по информации на сайте, Ford Mach E будет доступен в пяти комплектациях: Select (запас хода составит около 370 км), Premium (500 км), California Route 1 (500 км), The limited-build First Edition (430 км) и GT (380 км). Базовая версия Select получит ценник в 43 895 долларов США или порядка 2,81 млн рублей.

Политика Голосование на парламентских выборах в Белоруссии завершилось Участки для голосования на выборах депутатов в нижнюю палату белорусского парламента закрылись в республике, избиратели могли отдать свой голос за понравившегося кандидата с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).