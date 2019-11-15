Энергетика

Мойка78Мойка78Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую компанию, речь идет о поставках газа в 2023 году.
Читать в источнике
Комментировать302
с чего всё началось
В сообщении
 польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.
Московский Комсомолецвчера в 06:45

Подробнее о событии

Истинный смысл официального отказа Польши покупать российский газ

REGNUM08:28

Варшава отказалась от продления контракта с «Газпромом» после 2022 года

RT на русскомвчера в 15:25

Польша не ждет российский газ

Коммерсантъвчера в 06:31

«Газпром» получил уведомление Польши о намерении не продлевать контракт на поставку газа

ТАССвчера в 08:54

Польша объявила о расторжении Ямальского контракта с «Газпромом»

РБКвчера в 07:14

Польша уведомила «Газпром» о намерении не продлевать газовый контракт после 2022 года

Интерфаксвчера в 06:15

«Газпром» получил уведомление от Польши о непродлении газового контракта

РИА Новостивчера в 11:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье задержали водителя, который зарезал пешехода

Полицейские задержали в Мытищах водителя автомобиля Volvo, который зарезал пешехода, переходившего переход на красный свет.
ТАСС 14:24
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 11:32
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Известия 09:24
Общество

Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»

Lenta.ru 01:07
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Футбол

Бельгия после победы над Россией обеспечила себе первое место в группе

Сборная Бельгии, набрав 27 очков, обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы I. Россия с 21-м очком осталась на второй позиции.
REGNUM 14:01
Гаджеты

Директор отдела Xiaomi признал проблемы в смарт-часах Xiaomi Mi Watch

Директор отдела дизайна компании Xiaomi опубликовал в своем аккаунте Weibo мнение относительно смарт-часов Xiaomi Mi Watch.
Актуальные Новости 14 ноября в 05:11
Происшествия

На Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко

В станице Старовеличковская завершилась церемония прощания с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета Олег Соколов.
Известия 05:47
Авто

Китайцы представили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Тарантас Ньюс 14:11
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Происшествия

Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Газета.Ru 08:29
Фигурное катание

15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Lenta.ru 13:02
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой нашли две опухоли

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи нашли у нее две опухоли.
АБН 09:08
Гаджеты

Motorola представила новый складной RAZR с гибким экраном

Компания Motorola представила новый легендарный смартфон Razr по привлекательной цене.
Evo-rus.com 13:21
Футбол

Сборная России осталась на втором месте в группе после игры с Бельгией

Корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ сообщил, что Сборная России остаётся на втором месте в группе I. Уступаем Бельгии со счётом 1:4.
Невские Новости 14:05
Общество

Соавторы закона о бытовом насилии заявили об угрозах

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в России получали угрозы.
Lenta.ru 08:45
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов

Аргументы и Факты 03:34
Общество

В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
RT на русском 12:29
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Общество

В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин

В Иране продолжаются начавшиеся в ночь на субботу протесты, вызванные ростом цен на бензин, сообщает AP.
Московский Комсомолец 05:11
Футбол

Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе Евро-2020

Национальная команда Сан-Марино на домашнем поле потерпела поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном.
Чемпионат 14:16
Здоровье

Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета

Врач-эндокринолог перечислил россиянам четыре предвестника диабета.
Evo-rus.com 14 ноября в 05:45
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» у самолета отказала гидросистема

Московский Комсомолец 13:46
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

РИА Новости 08:27
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Ведомости вчера в 11:34
Автоспорт

Хэмилтон победил в третьей практике на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьем тренировочном заезде на Гран-при Бразилии.
RT на русском 11:32
Происшествия

В Благовещенске студент открыл стрельбу в строительном колледже

Два человека погибли в результате стрельбы в здании амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске.
Открытый Нижний 14 ноября в 03:26
Армия и оружие

В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии

Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.
Взгляд.ру вчера в 13:19
Происшествия

В Ставрополе водитель убил на месте виновника ДТП

В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту убийства одного водителя другим после ДТП.
Вести.Ru 13:40
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное