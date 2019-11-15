Энергетика
Газета.RuПольша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Читать в источнике
Оценить232
с чего всё началось
В сообщении польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.Московский Комсомолецвчера в 06:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Польша уведомила «Газпром» о намерении не продлевать газовый контракт после 2022 года
Интерфаксвчера в 06:15
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
США ввели санкции против главы МВД Кубы
США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Космос
Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Армия и оружие
Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства
Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
Авто
Очередь на кроссовер Hyundai Venue составляет 4 месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Авто
Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру
Общество
Британец сорвал джекпот в лотерее, пытаясь развлечь больную жену
Кевин Фрэнсис купил две скретч-карты лотереи Merry Millions за пять фунтов стерлингов каждая (около 499 рублей ) для своей жены, 75-летней Бренды, которая частично парализована.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Экономика
Первый российский планшет: Будущее теряется в тумане
Главным тормозом развития отечественного производства микропроцессоров является не столько неспособность кураторов из "Ростеха" коммерциализировать отечественную отрасль чипов, сколько низкая рентабельность подобных проектов, реализация которых не дает топ-менеджерам миллионных зарплат.
Здоровье
Много детей погибло, но еще больше практикует: эксперт о снифинге
В следкоме РФ заявили, что с 2016 по 2018 годы из-за токсикомании в России погибли более 360 детей.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Политика
Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию
Гражданин Норвегии Фруде Берг, который был осужден в России за шпионаж, вернулся на родину.
Здоровье
Учёные заявили, что началась глобальная эпидемия суперинфекций
Учёные из США заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекций.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Фигурное катание
Как Трусова выиграла этап Гран-при в Москве и вышла в финал
"Хочу посоревноваться с мужчинами" Александра Трусова предсказуемо выиграла два этапа Гран-при из двух возможных и без нервов пробилась в финал Гран-при.
Футбол
Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи
Об увольнении тренера не может быть и речи.