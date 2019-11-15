с чего всё началось

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую компанию, речь идет о поставках газа в 2023 году.

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

Фигурное катание Медведева лидирует после короткой программы на Гран-при России Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на пятом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.

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