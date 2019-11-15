Энергетика
Мойка78Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую компанию, речь идет о поставках газа в 2023 году.
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с чего всё началось
В сообщении польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.Московский Комсомолецвчера в 06:45
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Польша уведомила «Газпром» о намерении не продлевать газовый контракт после 2022 года
Интерфаксвчера в 06:15
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