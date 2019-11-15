с чего всё началось

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую компанию, речь идет о поставках газа в 2023 году.

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

Происшествия В общежитии в Киеве прогремел взрыв В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Футбол Россия — Бельгия 1:4 Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.

Происшествия На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.

Политика Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.

Здоровье Кардиолог объяснил опасность вейпов Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.

Политика Климкин: разведение сил в Донбассе является успехом Путина Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разведение сил в Донбассе является успехом российского президента Владимира Путина.

Общество Пассажиры самого продолжительного в истории рейса рассказали о полете Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый долгий в истории беспосадочный рейс, рассказали о впечатлениях от полета, пишет таблоид Daily Mail.

Политика США ввели санкции против главы МВД Кубы США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении госдепартамента.

Происшествия СК проверит инцидент на лекции историка Соколова Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Политика Появилось фото Путина в окружении спецназа Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.