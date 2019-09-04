Энергетика
RT на русскомПольша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что после 2022 года не будет продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа. В компании считают, что цена на российское голубое топливо якобы завышена. Вместе с тем в PGNiG подчеркнули, что открыты для предложений.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Авто
Экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Российская газета вчера в 14:17
Политика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Футбол
Инфантино предложил Путину открыть футбольную школу во Владивостоке
«Инфантино предлагает сделать здесь футбольную школу», – цитирует Путина «Р-Спорт».
Sports.ru вчера в 11:59
Театры
Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса
Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.
Эхо Москвы - Пермь вчера в 11:18
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Комсомольская правда вчера в 02:00
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM вчера в 00:20
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Политика
Торговые переговоры США и Китая возобновятся в октябре
Вашингтон и Пекин снова сядут за стол переговоров, чтобы обсудить существующие торговые проблемы. Встреча состоится в столице США в октябре.
Телеканал 360° вчера в 23:20
Футбол
Президент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу
Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.
Спорт-Экспресс вчера в 20:37
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Аквалангист из ЮАР выстрелил себе в голову из гарпуна и выжил
Известия вчера в 18:55
Армия и оружие
«Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования под Новосибирском
В рамках учений "Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования Новосибирского ракетного соединения РВСН и отработали задачи несения боевого дежурства.
РЕН ТВ вчера в 22:00
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском вчера в 21:13
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Общество
Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку
Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
РИА Новости вчера в 18:57
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Энергетика
«Роснефть» и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии готовы сотрудничать
По словам топ-менеджера, «Роснефть» является надежным поставщиком энергоресурсов в Японию, а партнеры из этой страны уже более двух десятков лет участвуют в разработке нефтегазовых месторождений проекта «Сахалин-1».
ФедералПресс вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов
КП - Санкт-Петербург вчера в 04:52
Происшествия
Трехлетняя девочка выжила после падения с 10-го этажа в Подмосковье
"По предварительным данным следствия, трехлетняя девочка находилась под присмотром бабушки, оставшись одна в комнате, самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа", - сообщил представитель ГСУ.
ТАСС вчера в 15:04
Общество
В Нижнем Новгороде сделали кесарево сечение питону Альбине
Нижегородские ветеринары провели кесарево сечение питону. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".
Life.ru вчера в 11:37
Политика
Лукашенко назвал причины закрытия границы Белоруссии с Украиной
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была вынуждена полностью закрыть границу «со своими братьями, близкими людьми» наглухо из-за притока оружия из Украины.
Невские Новости 03 сентября в 12:14
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Общество
Школьники проводят с гаджетами более шести часов в день, заявил Греф
Школьники проводят с гаджетами в среднем более шести часов в день, если родители не выдают их по расписанию, однако есть и те, кто проводит за мобильными телефонами по 16 часов в день, что большая проблема, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 21:30
Наука
Древнее глобальное потепление связали с изменениями орбиты Земли
Naked Science 30 августа в 02:52
Политика
Латвийские рестораторы призвали пустить украинцев «мыть посуду»
Рестораторы Латвии, испытывающие проблемы с наймом работников, призывают открыть рынок труда гражданам третьих стран.
Взгляд.ру вчера в 09:59
Армия и оружие
Пентагон обеспокоился о продолжающей толстеть армии США
Американские моряки продолжают набирать вес. Более четверти экипажа Военно-морских сил страдают ожирением.
VSE42 вчера в 22:42