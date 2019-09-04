Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что после 2022 года не будет продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа. В компании считают, что цена на российское голубое топливо якобы завышена. Вместе с тем в PGNiG подчеркнули, что открыты для предложений.

Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

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