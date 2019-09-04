Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что после 2022 года не будет продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа. В компании считают, что цена на российское голубое топливо якобы завышена. Вместе с тем в PGNiG подчеркнули, что открыты для предложений.

Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

Политика Конте сформировал новое правительство Италии Ушедший ранее в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому президент страны Серджо Маттарелла поручил сформировать Совет министров, согласился возглавить правительство и представил главе государства его новый состав, сообщил генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

Политика И.о. главы МВБ США вызвали повесткой в конгресс для дачи показаний Комитет по судебным делам палаты представителей конгресса сообщил в заявлении в среду, что вызвал повесткой для дачи показаний исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана.

Авто Представили серийный вариант электрокара Honda E В оснащении Honda E будет находиться электромотор с двумя выходными мощностями, — 134 л.с. и 152 л.с. Сообщается, что первую «сотню» электрокар сможет набрать за 8 секунд.

Политика Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.

Футбол Майкл Оуэн: «Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу» Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.

Политика Лавров заявил, что Китай нельзя называть «большим братом» России Глава МИД РФ подчеркнул, что РФ строит отношения с другими странами без диктата с какой-либо стороны и на основе взаимной выгоды Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нельзя называть Китай "большим братом" России, пишет газета "Известия".

Политика Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ» Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».

Единоборства Нурмагомедов получит за бой с Порье более 6 миллинов долларов Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заработает за бой с Дастином Порье более 6 миллионов долларов.

Технологии Выдающая личность: электронную подпись защитят квантовым шифрованием Электронную цифровую подпись надежно защитят от взлома с помощью новой российской технологии квантового шифрования.

Кино Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel Персонаж американского актера Роберта Дауни-младшего Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel.

Армия и оружие В США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти назвал возможные сроки размещения Вашингтоном ракет, которые были запрещены Договором РСМД.

Космос Европейский спутник ушел от столкновения с аппаратом Илона Маска Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus был вынужден выполнить маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой фирмой SpaceX Илона Маска.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.

Политика Парламент Британии отклонил предложение Джонсона о выборах Парламент Великобритании проголосовал против предложения премьер-министра страны Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.

Наука Песни горбатых китов позволили проследить за началом их миграции Место начала сезонной миграций горбатых китов можно определить по их песням, сообщает New Scientist со ссылкой на статью в Royal Society Open Science.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Общество Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.

Технологии Виртуальный туризм появится в Assassin’s Creed Odyssey уже 10 сентября Ubisoft объявила дату выхода Discover Tour для Assassin's Creed Odyssey — виртуальный туризм по просторам Древней Греции начнётся с 10 сентября.

Футбол Дзагоев рад, что в Кубке ЦСКА сыграет против «Алании» Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе выразил радость в связи с тем, что в 1/16 финала Олимп-Кубка России армейцам придется ехать в гости к «Алании».

Общество Эксперт рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.

Политика Соловьев рассказал о новых военных конфликтах на Украине В ближайшем будущем на Украине не исключены новые военные конфликты. Такое мнение высказал известный телеведущий Владимир Соловьев.

Политика Украина предложила вернуть российских наблюдателей в Донбасс Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

Политика Эрдоган высказался о ядерном оружии Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что Анкара не стремится к обладанию ядерным оружием.

Экономика Орешкин предложил провести встречу Российско-японской межправкомиссии 13 декабря в Москве Российско-японская межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам может пройти 13 декабря текущего года в Москве.