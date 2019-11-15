Энергетика
Газета.RuПольша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Читать в источнике
Оценить160
с чего всё началось
В сообщении польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.Московский Комсомолец06:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Авто
Kia рассекретила внешность новой Kia Optima
Фигурное катание
Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по итогам короткой программы.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Культура
Медведев примет участие в культурном форуме в Петербурге
Председатель правительства России Дмитрий Медведев 15 ноября приедет на петербургский международный культурный форум.
Экономика
В России может появиться 50-рублевая монета
Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
Происшествия
Полковника Захарченко этапировали в колонию
Наука
Отпечатки пальцев позволяют выявить наркоманов
Общество
Вундеркинд из Бельгии заканчивает университет в девять лет
Бельгийский вундеркинд Лоран Симонс получит степень бакалавра в девять лет, сообщает CNN.
Политика
Навальный заявил о поддержке профсоюзов и забастовок в России
Политик Алексей Навальный заявил о поддержке забастовочного движения как политического инструмента и необходимости развития профсоюзов в России.
Происшествия
Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией
Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.
Происшествия
В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
Общество
В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей
Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Футбол
Дюков: «Adidas выпустил новую форму сборной России без согласования»
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о новой форме сборной России, подготовленной Adidas для Евро-2020.
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Политика
Россия и Литва обменялись осуждёнными за шпионаж
Президент Литвы помиловал двух россиян, осуждённых за шпионаж Речь идёт о литовце Арстидасе Тамошайтисе, которого в 2016-м приговорили к 12 годам колонии за шпионаж, и Евгении Матайтисе, который в том же году получил 13 лет за госизмену.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Политика
Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Политика
Экс-советник Трампа признан виновным во лжи Конгрессу
Суд признал его виновным в ложных показаниях, а также в препятствовании правосудию и давлении на свидетелей в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы.
Теннис
Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Армия и оружие
Минобороны заявило об отсутствии в армии «примеров мужеложства»
В российской армии никогда не было «примеров мужеложства».
Экономика
«Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR
Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок.