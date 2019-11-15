Энергетика
Газета.RuПольша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Читать в источнике
Оценить178
с чего всё началось
В сообщении польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.Московский Комсомолец06:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Происшествия
Генконсульство РФ в США назвало имя пострадавшего россиянина
Российское генконсульство в США обнародовало данные о том, кто был ранен американским пограничником на границе с Мексикой.
Наука
Сильный изгиб помог смягчить многослойный графен
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Общество
Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна Певица публично обратилась к возлюбленному во время концерта.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Авто
Очередь за кроссовером Hyundai Venue составляет четыре месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Происшествия
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
Общество
Вирусолог раскритиковал высказывания Малышевой о бесполезных анализах
Заявления телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов прокомментировал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Политика
Путин не планирует встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Президент России Владимир Путин заявил, что не планирует встречаться с президентом Украины Владимиров Зеленским.
Гаджеты
Huawei P30 и P30 Pro получили глобальную EMUI 10
Стоит заметить, что перед тем, как обновить свой девайс до актуальной версии, рекомендуется сделать резервное копирование, так как вес прошивки EMUI10.0.0.168 составляет целых 4 ГБ.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Политика
В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о реакции семьи Заворотнюк на предложенную помощь
Недавно известный российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас якобы борется с онкологическим заболеванием, и предлагал им помощь, но они от нее отказались.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Гаджеты
Motorola представила обновленную раскладушку Razr
Motorola выпустил обновленную версию своего легендарного раскладного телефона Razr.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Общество
США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»
НАСА заплатило России около четырех миллиардов долларов за использование «Союзов» для доставки свои астронавтов на МКС.
Здоровье
Минздрав предложил запретить в России хлеб без йода
Министерство здравоохранения предлагает запретить в России производство хлебобулочных изделий без добавления йодированной соли, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Политика
Помпео резко ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Политик заметил, что у стран не было идеальных отношений Государственный секретарь США Майк Помпео дал оценку словам президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" в Североатлантическом альянсе.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Теннис
Медведев проиграл Звереву на дебютном итоговом турнире ATP
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Александру Звереву из Германии в заключительном матче на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 показали до премьеры
Компания Volkswagen показала свой новый трехрядный кроссовер Jetta VS7 до официальной премьеры.
Шоу-бизнес
После новостей о пропаже Татьяна Доронина нашлась в больнице
Раньше телеведущий Андрей Малахов заявил, что Татьяна Доронина исчезла.