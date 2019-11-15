с чего всё началось

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Политика Меркель примет участие в саммите «нормандской четверки» В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже.

Авто Эксперты рассказали, какие автомашины сложнее всего перепродать Эксперты рассказали, что лучше всего воздержаться от приобретения малолитражки с турбиной, поскольку такие автомобили совершенно не пользуются спросом в нашей стране.

Политика Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

Общество Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.

Политика Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Политика Россия зеркально ответила Литве на помилование двух граждан РФ Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как литовские власти объявили о помиловании двух российских граждан, осуждённых в Литве, в Москве поприветствовали этот шаг и пообещали зеркально ответить Вильнюсу.

Шоу-бизнес Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.

Политика Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.