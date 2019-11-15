Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» смирился с отказом Польши от российского газа в пользу США

Ранее в пятницу, 15 ноября, стало известно, что PGNiG приняла решение не продлевать контракт на покупку российского газа. Действие соглашения истекает в конце 2022 года. Последние несколько лет концерн сосредоточился на диверсификации направлений получения природного газа.
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 польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.
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