Энергетика
Lenta.ru«Газпром» смирился с отказом Польши от российского газа в пользу США
Ранее в пятницу, 15 ноября, стало известно, что PGNiG приняла решение не продлевать контракт на покупку российского газа. Действие соглашения истекает в конце 2022 года. Последние несколько лет концерн сосредоточился на диверсификации направлений получения природного газа.
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с чего всё началось
В сообщении польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.Московский Комсомолец15 ноября в 06:45
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Варшава отказалась от продления контракта с «Газпромом» после 2022 года
RT на русском15 ноября в 15:25
Польша уведомила «Газпром» о намерении не продлевать газовый контракт после 2022 года
Интерфакс15 ноября в 06:15
«Газпром» получил уведомление от Польши о непродлении газового контракта
РИА Новости15 ноября в 11:53
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