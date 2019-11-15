с чего всё началось

Ранее в пятницу, 15 ноября, стало известно, что PGNiG приняла решение не продлевать контракт на покупку российского газа. Действие соглашения истекает в конце 2022 года. Последние несколько лет концерн сосредоточился на диверсификации направлений получения природного газа.

«Газпром» смирился с отказом Польши от российского газа в пользу США

Происшествия Найденную в Волге женщину убили В г. Вольске Саратовской области по факту обнаружения в Волге тела женщины возбуждено уголовное дело.

Происшествия В Гонконге протестующие подожгли мост около университета Радикально настроенные антиправительственные демонстранты в Гонконге подожгли мост возле кампуса Политического университета, говорится в заявлении полиции.

Армия и оружие Военные Турции обезвредили свыше тысячи взрывных устройств в Сирии Вооруженные силы Турции в ходе своей агрессии на севере Сирии уничтожили 442 мины и свыше 1 тыс. самодельных взрывных устройств, об этом 16 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Политика Пушков высмеял технические возможности американского ЗРК Patriot Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал контракт на закупку Саудовской Аравией российского комплекса С-400 «Триумф» «неприятной новостью» для госсекретаря США Майкла Помпео.

Происшествия Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.

Политика Тбилиси вновь охватили акции протеста Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.

Политика В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США «16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Кино Вышел трейлер нового «Губки Боба» с Киану Ривзом На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован первый трейлер очередной, третьей уже полнометражной анимационной ленты про энергичного и оптимистичного Губку Боба - фильма "Спанч Боб: В бегах" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run).

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Общество В Венеции ожидают новый пик наводнения Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.