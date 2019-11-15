с чего всё началось

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Общество Возобновление авиасообщения с египетскими курортами отложили «Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается», – передает слова источника «Интерфакс».

Политика Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки Главы делегаций Китая и США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер, в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.

Политика Зеленского призвали не прекращать расследование дел «евромайдана» Внеочередную сессию Верховной рады для недопущения остановки расследования преступлений во время протестов в 2013-2014 годах в Киеве призвала созвать президента Украины Владимира Зеленского адвокатская совещательная группа, представляющая интересы потерпевших по делам «евромайдана».

Наука Кофе может продлить жизнь человека Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Экономика Fashion-ритейлеры теряют трафик Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.

Общество Верховный лидер Ирана поддержал повышение цен на бензин Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне проходящих в стране протестов выступил в поддержку решения властей страны поднять цены на бензин, сообщает "Интерфакс".

Общество Климатическая зима придет в столицу 21 ноября Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.