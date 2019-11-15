с чего всё началось

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Игры Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2 Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Экономика В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.

Политика В Крыму призвали Украину извлечь уроки из Керченской провокации Передача украинской стороне задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей является наглядным примером к стремлению выстроить добрососедские отношения, при этом киевским властям стоит извлечь уроки из провокации в Керченском проливе и больше такого не допускать, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Экономика Для российских инвесторов драгоценный металл остается экзотикой Для российских инвесторов драгоценный металл остается экзотикой Частные инвесторы во всем мире часто используют золото в качестве инвестиций.

Футбол Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.

Происшествия Взрыв прогремел в общежитии Киева В одном из общежитий Деснянского района Киева произошел взрыв. Об этом сообщила киевская полиция в своем Facebook.

Общество Похолодание придет в Петербург на следующей неделе На следующей неделе в Петербург придут похолодания, поэтому жителям и гостям города стоит приготовить теплые вещи.

Политика В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США «16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о полете Пассажиры авиарейса Лондон-Сидней рассказали о подробностях самого продолжительного перелета в истории, составившего 19 часов, 30 минут. сообщает Daily Mail.

Политика В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.

Здоровье Названы первые симптомы рака легких Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Кино Мединский поддержал красивую эротику в кино Министр культуры России Владимир Мединский, комментируя откровенные сцены в фильме «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино.

Политика Тбилиси вновь охватили акции протеста Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Бурятии В результате ДТП с участием автомобиля Toyota Wish в Бурятии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.