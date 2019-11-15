Энергетика
Газета.RuПольша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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с чего всё началось
В сообщении польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.Московский Комсомолец15 ноября в 06:45
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«Газпром» получил уведомление от Польши о непродлении газового контракта
РИА Новости15 ноября в 11:53
Варшава отказалась от продления контракта с «Газпромом» после 2022 года
RT на русском15 ноября в 15:25
Польша уведомила «Газпром» о намерении не продлевать газовый контракт после 2022 года
Интерфакс15 ноября в 06:15
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