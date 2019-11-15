с чего всё началось

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Общество Опытный образец вертолёта VRT500 планируют изготовить в 2020 году Гендиректор компании «ВР-Технологии» (входит в состав холдинга «Вертолёты России») Александр Охонько заявил, что компания планирует изготовить опытный образец легкого многоцелевого вертолёта VRT500 ко второй половине 2020 года.

Политика Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.

Футбол Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией 17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.

Авто АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного двигателя ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.

Политика Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года "До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".

Кино Мединский поддержал красивую эротику в фильмах Мединский подчеркнул, что лента сделана профессионально и «с чувством», и даже стал популярным у россиян, особенно у молодежи.

Происшествия В Рязанской области потерпел крушение военный беспилотник В Рязанской области вблизи многоквартирного жилого дома потерпел крушение беспилотный военный авиационный комплекс «Орион», сообщил 16 ноября следователь по особо важным делам московского межрайонного следственного управления СКР на транспорте Сергей Бубенев.

Футбол Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.

Общество Стало известно о встрече Джонсона с бывшим агентом КГБ после отравления Скрипаля Газета утверждает, что Джонсон посетил частный дом Лебедева в окрестностях итальянской Перуджи через два дня после посещения саммита НАТО, одной из главных тем которого стало произошедшее в марте 2018-го отравление Скрипаля и его дочери Юлии.

Футбол Ракитич хочет перейти в «Ювентус» Каталонская газета Sport утверждает, что полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич в ближайшее время покинет клуб.31-летний хавбек потерял место в основном составе каталонской команды, теперь руководство клуба ищет новое место для хорвата.

Здоровье Названы первые симптомы рака легких Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Политика В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.

Происшествия Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.