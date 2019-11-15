Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Читать в источнике
Комментировать316
с чего всё началось
В сообщении
 польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.
Московский Комсомолец15 ноября в 06:45

Подробнее о событии

Истинный смысл официального отказа Польши покупать российский газ

REGNUMвчера в 08:28

Польша объявила о расторжении Ямальского контракта с «Газпромом»

РБК15 ноября в 07:14

«Газпром» получил уведомление от Польши о непродлении газового контракта

РИА Новости15 ноября в 11:53

«Газпром» получил уведомление Польши о намерении не продлевать контракт на поставку газа

ТАСС15 ноября в 08:54

Варшава отказалась от продления контракта с «Газпромом» после 2022 года

RT на русском15 ноября в 15:25

Польша уведомила «Газпром» о намерении не продлевать газовый контракт после 2022 года

Интерфакс15 ноября в 06:15

Польша не ждет российский газ

Коммерсантъ15 ноября в 06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

Известия 04:44
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews 15 ноября в 11:16
Политика

Лукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции.
Газета.Ru 09:00
Футбол

Сербия и Украина назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Сербия — Украина.
Спорт-Экспресс 08:01
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Известия 08:58
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых кроссоверов в России

Сделав свою собственную выборку, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня 06:06
Происшествия

В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Наука

Спасибо за рыбу!

В легендах народов Океании дельфины могут менять облик, превращаться в людей и зачинать детей с земными женщинами.
N+1 15 ноября в 11:15
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Наука

Копья из Бородинского клада были отлиты не в Древней Греции

Российские исследователи провели оценку трех украшенных золотом серебряных наконечников копий и пришли к выводу, что их сделали не в Древней Греции.
МедиаПоток 15 ноября в 04:32
Культура

Русофоб Ходорковский перестал скрывать, что спонсирует блогера Дудя

Известный российский блогер Юрий Дудь стал лауреатом премии «Профессия – журналист», учрежденной организацией «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) беглого олигарха Михаила Ходорковского.
Слово и Дело 07:53
Происшествия

Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх

В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что скончался военный, пострадавший в результате взрывов на арсенале в Балаклее в Харьковской области, таким образом число погибших возросло до трёх.
RT на русском 08:13
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Политика

Тбилиси вновь охватили акции протеста

Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Lenta.ru 09:13
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Происшествия

В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам

Полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве.
Lenta.ru 08:36
Общество

Хищения на Восточном: 42 дела переданы в суд, еще 12 расследуются

Что касается второй очереди, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил: на данный момент причин для беспокойства нет, хотя критику по поводу прошлых уголовных дел он называет обоснованной и рад тому, что те, кто воровал, осужден и находится в местах не столь отдаленных.
Вести.Ru 09:35
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Политика

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Вести.Ru 05:44
Общество

На аукционе в Москве продали картину Шагала за 10 млн рублей

ТАСС 08:04
Политика

В Иране на фоне протестов отключили интернет

Акции протеста вспыхнули в пятницу в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Футбол

«Торпедо» проиграло «Армавиру» в матче ФНЛ

Победу хозяевам принёс хавбек Эдуард Лусикян, забив на 79-й минуте. Серия «Торпедо» без побед в ФНЛ достигла трёх матчей.
Чемпионат 09:53
Здоровье

Врачи перечислили продукты для укрепления суставов

Ugpressa.ru вчера в 22:48
Происшествия

Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье

RT на русском 09:19
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о полете

Пассажиры авиарейса Лондон-Сидней рассказали о подробностях самого продолжительного перелета в истории, составившего 19 часов, 30 минут. сообщает Daily Mail.
Rambler News Service вчера в 02:17
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском вчера в 10:58
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное