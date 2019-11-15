с чего всё началось

Польский энергетический концерн PGNiG объявил о намерении расторгнуть с российским «Газпромом» контракт о покупке природного газа. Как говорится в сообщении компании, действующее соглашение истекает 31 декабря 2022 года и продлеваться не будет.

Экономика ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Авто УАЗ разработает новый турбомотор В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.

Политика Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.

Политика МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).

Музыка Ротару снова начнет выступать в России Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.

Политика Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.

Политика Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.