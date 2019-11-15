Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша отказалась от российского газа ради США

Польский энергетический концерн PGNiG объявил о намерении расторгнуть с российским «Газпромом» контракт о покупке природного газа. Как говорится в сообщении компании, действующее соглашение истекает 31 декабря 2022 года и продлеваться не будет.
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 польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
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