Энергетика
Lenta.ruПольша отказалась от российского газа ради США
Польский энергетический концерн PGNiG объявил о намерении расторгнуть с российским «Газпромом» контракт о покупке природного газа. Как говорится в сообщении компании, действующее соглашение истекает 31 декабря 2022 года и продлеваться не будет.
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с чего всё началось
В сообщении польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.Московский Комсомолец15 ноября в 06:45
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Польша уведомила «Газпром» о намерении не продлевать газовый контракт после 2022 года
Интерфакс15 ноября в 06:15
«Газпром» получил уведомление от Польши о непродлении газового контракта
РИА Новости15 ноября в 11:53
Варшава отказалась от продления контракта с «Газпромом» после 2022 года
RT на русском15 ноября в 15:25
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