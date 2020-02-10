Энергетика

ПрофильПрофильПольша обвинила «Газпром» в обесценивании госкомпании PGNiG

Варшава убеждена, что причина всему политика «Газпрома», который якобы слишком завысил цены. По данным Варшавской фондовой биржи, акции PGNiG оцениваются в 93 цента, хотя в начале года они котировались на уровне 1,9 доллара, сообщает РИА Новости.
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Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

РИА Новостивчера в 00:00

Акции «PGNiG» продолжают «падать» на бирже

ГЛАС.RUвчера в 04:17

Варшава обвиняет российский «Газпром» в обесценении акций польской газовой госкомпании

Актуальные Новостивчера в 06:55

Польская PGNiG обвинила «Газпром» в двукратном падении котировок ее акций

Красная веснавчера в 13:56

Польша обвинила «Газпром» в обесценивании госкомпании PGNiG

Профильвчера в 11:51

Польша заявила о снижении стоимости компании PGNiG из-за «Газпрома»

Политическая Экспертизавчера в 21:55
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Происшествия

Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России

Вести.Ru 00:29
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Общество

В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

Компания «Автодор», в свою очередь, поддержала инициативу, согласно которой главы регионов могли бы самостоятельно определять срок использования шипованных шин.
РБК 00:41
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.
RT на русском 01:36
Технологии

Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК

Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
iReactor 08 февраля в 22:45
Политика

Путин поставил приоритетные задачи российским дипломатам

Как сообщало ИА REGNUM, «Фактором Путина» назвал успехи российской дипломатии в деле урегулирования ситуации вокруг военной операции Турции на северо-востоке Сирии российский сенатор Алексей Пушков.
REGNUM 02:28
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Известия 01:47
Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Армия и оружие

Ад за 12 минут: йеменские повстанцы нанесли мощнейший удар по саудовским военным. Видео

Мощнейший удар йеменских повстанцев по саудовским военным превратил укреплённую базу в горящий ад.
Avia.pro вчера в 03:08
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
РЕН ТВ 08 февраля в 14:32
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Общество

Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии

Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
REGNUM 02:28
Футбол

Гол Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения в матче против «Интера»

Российская газета 01:36
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Политика

Лавров заявил о готовности России обменяться послами с Украиной

Россия готова снова обменяться послами с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 01:25
Энергетика

«Нафтогаз Украины» захотели продать

Правительство Украины может приватизировать государственный «Нафтогаз» и продать как минимум миноритарный пакет акций частным владельцам.
Lenta.ru 02:02
Здоровье

В Челябинске выбрали безопасное место под карантинный центр

Под карантинный центр определил здание противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе.
Челябинск Сегодня 01:43
Гаджеты

Bluetooth на смартфонах Android оказался опасен. Что делать

Если на гаджете включён Bluetooth, уязвимость позволяет злоумышленникам удалённо запускать выполнение произвольных команд на устройствах с установленной Android 8 Oreo или Android 9 Pie.
iXBT.com 01:54
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН 01:00
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
Политика

Соловьев назвал сволочью мэра Львова

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" назвал "сволочью" мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
РИА Новости вчера в 18:59
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Здоровье

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое.
Интерфакс вчера в 19:21
Общество

Уголовная ответственность за гомофобию введена в Швейцарии

Против жилищной реформы и за уголовное преследование за гомофобию проголосовали участники состоявшегося сегодня референдума в Швейцарии, 9 февраля сообщает телерадиокомпания RTS.
Красная весна вчера в 11:19
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Американское издание Breaking Defense обнаружило, что реки являются естественным препятствием для победы в гипотетической войне с Россией.
Газета.Ru 02:09
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности

В 2019 году самый высокий уровень IT-преступности был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе – 28,6% от всех преступлений, совершённых в этом регионе за прошлый год, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Псковское агентство информации 01:45
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