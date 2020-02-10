Варшава убеждена, что причина всему политика «Газпрома», который якобы слишком завысил цены. По данным Варшавской фондовой биржи, акции PGNiG оцениваются в 93 цента, хотя в начале года они котировались на уровне 1,9 доллара, сообщает РИА Новости.

Политика Путин поставил приоритетные задачи российским дипломатам Как сообщало ИА REGNUM, «Фактором Путина» назвал успехи российской дипломатии в деле урегулирования ситуации вокруг военной операции Турции на северо-востоке Сирии российский сенатор Алексей Пушков.

Энергетика «Нафтогаз Украины» захотели продать Правительство Украины может приватизировать государственный «Нафтогаз» и продать как минимум миноритарный пакет акций частным владельцам.

Гаджеты Bluetooth на смартфонах Android оказался опасен. Что делать Если на гаджете включён Bluetooth, уязвимость позволяет злоумышленникам удалённо запускать выполнение произвольных команд на устройствах с установленной Android 8 Oreo или Android 9 Pie.

Шоу-бизнес Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.

Политика Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.

Политика Соловьев назвал сволочью мэра Львова Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" назвал "сволочью" мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.

Общество Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.

Общество Уголовная ответственность за гомофобию введена в Швейцарии Против жилищной реформы и за уголовное преследование за гомофобию проголосовали участники состоявшегося сегодня референдума в Швейцарии, 9 февраля сообщает телерадиокомпания RTS.