Энергетика
ПрофильПольша обвинила «Газпром» в обесценивании госкомпании PGNiG
Варшава убеждена, что причина всему политика «Газпрома», который якобы слишком завысил цены. По данным Варшавской фондовой биржи, акции PGNiG оцениваются в 93 цента, хотя в начале года они котировались на уровне 1,9 доллара, сообщает РИА Новости.
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Варшава обвиняет российский «Газпром» в обесценении акций польской газовой госкомпании
Актуальные Новостивчера в 06:55
Польша заявила о снижении стоимости компании PGNiG из-за «Газпрома»
Политическая Экспертизавчера в 21:55
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Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин
Компания «Автодор», в свою очередь, поддержала инициативу, согласно которой главы регионов могли бы самостоятельно определять срок использования шипованных шин.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.
Технологии
Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
Политика
Путин поставил приоритетные задачи российским дипломатам
Как сообщало ИА REGNUM, «Фактором Путина» назвал успехи российской дипломатии в деле урегулирования ситуации вокруг военной операции Турции на северо-востоке Сирии российский сенатор Алексей Пушков.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Происшествия
СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Ад за 12 минут: йеменские повстанцы нанесли мощнейший удар по саудовским военным. Видео
Мощнейший удар йеменских повстанцев по саудовским военным превратил укреплённую базу в горящий ад.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Политика
Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине
Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Общество
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Футбол
Гол Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения в матче против «Интера»
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Политика
Лавров заявил о готовности России обменяться послами с Украиной
Россия готова снова обменяться послами с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» захотели продать
Правительство Украины может приватизировать государственный «Нафтогаз» и продать как минимум миноритарный пакет акций частным владельцам.
Здоровье
В Челябинске выбрали безопасное место под карантинный центр
Под карантинный центр определил здание противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе.
Гаджеты
Bluetooth на смартфонах Android оказался опасен. Что делать
Если на гаджете включён Bluetooth, уязвимость позволяет злоумышленникам удалённо запускать выполнение произвольных команд на устройствах с установленной Android 8 Oreo или Android 9 Pie.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
Политика
Соловьев назвал сволочью мэра Львова
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" назвал "сволочью" мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Здоровье
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое.
Общество
Уголовная ответственность за гомофобию введена в Швейцарии
Против жилищной реформы и за уголовное преследование за гомофобию проголосовали участники состоявшегося сегодня референдума в Швейцарии, 9 февраля сообщает телерадиокомпания RTS.
Армия и оружие
В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией
Американское издание Breaking Defense обнаружило, что реки являются естественным препятствием для победы в гипотетической войне с Россией.
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности
В 2019 году самый высокий уровень IT-преступности был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе – 28,6% от всех преступлений, совершённых в этом регионе за прошлый год, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.