Энергетика

ПрофильПрофильПольша обвинила «Газпром» в обесценивании госкомпании PGNiG

Варшава убеждена, что причина всему политика «Газпрома», который якобы слишком завысил цены. По данным Варшавской фондовой биржи, акции PGNiG оцениваются в 93 цента, хотя в начале года они котировались на уровне 1,9 доллара, сообщает РИА Новости.
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Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

РИА Новостивчера в 00:00

Акции «PGNiG» продолжают «падать» на бирже

ГЛАС.RUвчера в 04:17

Варшава обвиняет российский «Газпром» в обесценении акций польской газовой госкомпании

Актуальные Новостивчера в 06:55

Польская PGNiG обвинила «Газпром» в двукратном падении котировок ее акций

Красная веснавчера в 13:56

Польша обвинила «Газпром» в обесценивании госкомпании PGNiG

Профильвчера в 11:51

Польша заявила о снижении стоимости компании PGNiG из-за «Газпрома»

Политическая Экспертизавчера в 21:55
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

РБК 04:00
Экономика

Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян

Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
VSE42.RU вчера в 22:30
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда

Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
РБК 02:45
Здоровье

Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
РИА Новости 04:02
Гаджеты

Стоимость недорогого смартфона iPhone 9 подтвердилась

В Сети опубликовали цену на недорогой смартфон iPhone 9. Напомним, официальная премьера данного девайса состоится в марте, когда представители компании Apple озвучат сведения об аппарате.
Rusargument вчера в 02:34
Футбол

«Монако» с Головиным добыло волевую победу над «Амьеном»

В матче 24-го тура французской Лиги 1 клуб «Монако» на выезде обыграл «Амьен».
RT на русском 08 февраля в 15:55
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
РБК вчера в 04:17
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Газета.Ru 03:47
Общество

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

РБК 02:06
Политика

Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
РИА Новости 03:28
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM вчера в 13:40
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Известия 01:47
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Газета.Ru 02:09
Происшествия

Россиянин пошел на могилу кота и пропал

Lenta.ru 03:16
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Происшествия

Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Lenta.ru 03:05
Происшествия

Во Владимире за взятку арестован главврач больницы «Красный крест»

Росбалт 03:59
Политика

Атака: спикером парламента Хакасии займется комиссия по этике «Единой России»

На заседании координационного совета было принято решение о том, что поступок господина Штыгашева, порочащий калмыков, будет в понедельник рассмотрен на заседании Комиссии по этике Партии «Единая Россия».
ИА Хакасия вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Киану Ривз пришел на «Оскар» с мамой

Киану Ривз пришел на "Оскар" с мамой Киану Ривз появился на красной дорожке вместе с мамой.
Экспресс газета 03:05
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 01:55
Наука

Таяние арктического льда меняет океанские течения

Новое исследование NASA показывает, что основное океанское течение в Арктике ускоряется и становится более турбулентным в результате быстрого таяния морского льда.
OAnews 08 февраля в 07:00
Здоровье

С 11 февраля все школы Воронежа закрываются на карантин

«В связи с наблюдаемой динамикой заболеваемости ОРВИ и гриппом по рекомендации областного управления Роспотребнадзора приказом управления образования и молодежной политики администрации Воронежа с 11 по 25 февраля будет временно приостановлен учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях города»,- отметили в мэрии.
Коммерсантъ Воронеж 03:30
Экономика

X5 обогнала Amazon и Nike по темпам роста бизнеса

X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») обогнала по динамике роста розничного бизнеса Amazon и Nike, передает РБК со ссылкой на данные рейтинга Global Powers of Retailing консалтинговой компании Deloitte.
Коммерсантъ 02:56
Спорт

Сборная Бразилии разгромила Аргентину и пробилась на Олимпиаду-2020

Бразильцы заняли второе место в отборочной группе, набрав пять очков. Аргентина квалифицировалась на Игры с первого места.
Metaratings 01:31
Политика

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Минобороны России обнародовало уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны в период освобождения Европы.
Газета.Ru 03:05
Политика

Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru вчера в 16:32
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