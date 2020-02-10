Энергетика
ПрофильПольша обвинила «Газпром» в обесценивании госкомпании PGNiG
Варшава убеждена, что причина всему политика «Газпрома», который якобы слишком завысил цены. По данным Варшавской фондовой биржи, акции PGNiG оцениваются в 93 цента, хотя в начале года они котировались на уровне 1,9 доллара, сообщает РИА Новости.
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Варшава обвиняет российский «Газпром» в обесценении акций польской газовой госкомпании
Актуальные Новостивчера в 06:55
Польша заявила о снижении стоимости компании PGNiG из-за «Газпрома»
Политическая Экспертизавчера в 21:55
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Экономика
Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян
Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда
Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
Здоровье
Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог
Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
Гаджеты
Стоимость недорогого смартфона iPhone 9 подтвердилась
В Сети опубликовали цену на недорогой смартфон iPhone 9. Напомним, официальная премьера данного девайса состоится в марте, когда представители компании Apple озвучат сведения об аппарате.
Футбол
«Монако» с Головиным добыло волевую победу над «Амьеном»
В матче 24-го тура французской Лиги 1 клуб «Монако» на выезде обыграл «Амьен».
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Экономика
Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
Происшествия
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях
Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Общество
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Политика
Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Происшествия
Россиянин пошел на могилу кота и пропал
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Происшествия
Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой
Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Политика
Атака: спикером парламента Хакасии займется комиссия по этике «Единой России»
На заседании координационного совета было принято решение о том, что поступок господина Штыгашева, порочащий калмыков, будет в понедельник рассмотрен на заседании Комиссии по этике Партии «Единая Россия».
Шоу-бизнес
Киану Ривз пришел на «Оскар» с мамой
Киану Ривз пришел на "Оскар" с мамой Киану Ривз появился на красной дорожке вместе с мамой.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
Наука
Таяние арктического льда меняет океанские течения
Новое исследование NASA показывает, что основное океанское течение в Арктике ускоряется и становится более турбулентным в результате быстрого таяния морского льда.
Здоровье
С 11 февраля все школы Воронежа закрываются на карантин
«В связи с наблюдаемой динамикой заболеваемости ОРВИ и гриппом по рекомендации областного управления Роспотребнадзора приказом управления образования и молодежной политики администрации Воронежа с 11 по 25 февраля будет временно приостановлен учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях города»,- отметили в мэрии.
Экономика
X5 обогнала Amazon и Nike по темпам роста бизнеса
X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») обогнала по динамике роста розничного бизнеса Amazon и Nike, передает РБК со ссылкой на данные рейтинга Global Powers of Retailing консалтинговой компании Deloitte.
Спорт
Сборная Бразилии разгромила Аргентину и пробилась на Олимпиаду-2020
Бразильцы заняли второе место в отборочной группе, набрав пять очков. Аргентина квалифицировалась на Игры с первого места.
Политика
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Минобороны России обнародовало уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны в период освобождения Европы.
Политика
Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».