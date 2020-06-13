Политика
ИзвестияПольша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
К настоящему моменту военные покинули чешскую территорию. «Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
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Временную оккупацию чешских территорий назвали в Польше «недоразумением»
Комсомольская правдавчера в 07:47
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Происшествия
В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 вчера в 03:47
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
Общество
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года
Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
Футбол
Сульшер сравнил Санчеса с неподходящим стулом в гостиной
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о будущем нападающего Алексиса Санчеса.
Soccer.ru 03:51
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Политика
Кедми объяснил скорый крах гегемонии США на примере Российской империи
Скорый крах гегемонии США экс-глава израильской спецслужбы «Натив» объяснил на примере Российской империи, упадку которой предшествовало участие в войне с Японией, а сразу после и в Первой мировой, в которую страна ввязалась, толком не восстановившись.
HotGeo 02:27
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
Промпроизводство российской вакцины от COVID-19 начнется в сентябре
Чуть позже, в сентябре, завершатся испытания другой вакцины от COVID-19. Ее разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».
RuNews24.ru вчера в 06:38
Политика
Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»
Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
РБК вчера в 14:08
Игры
Футуристический фольклор в геймплейном трейлере Paradise Lost
Games в ходе The Escapist Indie Showcase представили геймплейный трейлер своего фантастического приключения Paradise Lost.
Игромания.ру 12 июня в 11:42
Общество
У главы Сургута выявили коронавирус
Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 01:11
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Армия и оружие
«Искандеры» под Калининградом нанесли удар по условному противнику
Расчеты ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов, сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.
Ридус 04:34
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Армия и оружие
Украина произведет 2500 «выжигающих российские войска» боевых ракет
Lenta.ru 12 июня в 17:03
Космос
SpaceX запустила на орбиту 58 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая компании SpaceX запустила на орбиту 58 микроспутников Starlink, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 09:07
Здоровье
В Москве с начала года 45 тысяч человек стали донорами
Уже 45 тысяч москвичей стали донорами за 5 месяцев текущего года, они сделали более 63 тысяч донаций, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, особо отметив тех, кто сдает плазму, помогая выздороветь пациентам с COVID-19.
РИА Новости 04:34
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Кино
Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама
Piter.tv 12 июня в 12:50
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Армия и оружие
В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия за сутки
РИА Новости вчера в 03:19
Общество
В Татарстане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки подтверждены 46 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 – 45 контактных и один завозной.
Татар-информ 04:03
Общество
Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
Отмечается, что вулкан в регионе Айфель в последний раз извергался 13 тысяч лет назад.
Пятый канал вчера в 00:24
Происшествия
На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
Авто
Составлен рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10