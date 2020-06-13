К настоящему моменту военные покинули чешскую территорию. «Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

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