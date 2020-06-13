Политика
ИзвестияПольша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
К настоящему моменту военные покинули чешскую территорию. «Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
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Временную оккупацию чешских территорий назвали в Польше «недоразумением»
Комсомольская правдавчера в 07:47
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Скорый крах гегемонии США экс-глава израильской спецслужбы «Натив» объяснил на примере Российской империи, упадку которой предшествовало участие в войне с Японией, а сразу после и в Первой мировой, в которую страна ввязалась, толком не восстановившись.
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«Арсенал» и «Челси» поборются за вратаря «Саутгемптона» Форстера
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Вышел первый трейлер Mafia: Definitive Edition
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Общество
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"На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты", — говорится на сайте правительства России.
PRO Город Чебоксары 03:00
Футбол
«Зенит» пока не предложил Кокорину новый контракт
"Зенит" на сегодняшний день не предложил новый контракт своему футболисту Александру Кокорину, играющему на правах аренды в "Сочи", утверждает Вовsоссеr.
ProstoProSport 05:05
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«Витязь» обменял хоккеиста Наиля Якупова в «Амур»
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Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Общество
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
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Где выявили коронавирус в Самарской области на 11 июня
На 11 июня в Самарской области у 3470 человек подтвержден COVID-19, из них 1651 человек выздоровел, 37 — скончались, в том числе три ковидных пациента за сутки.
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Экономика
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Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
РИА Новости 05:16
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В Атланте уволили полицейского, который застрелил темнокожего мужчину
В Атланте уволили полицейского, который при задержании смертельно ранил темнокожего мужчину Рейшарда Брукса.
RT на русском 04:15
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Минздрав Украины назвал регионы, не готовые к ослаблению мер по COVID-19
Десять областей на Украине и Киев из-за превышенного порога заболеваемости коронавирусом не готовы к очередному этапу ослабления карантина, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
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Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
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На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
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Нора Джонс выпустила альбом «дополнительных» песен
Новый студийный альбом Норы Джонс "Pick Me Up Off the Floor" увидел свет 12 июня 2020 года.
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Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Политика
Качиньский допустил покупку газа у России
Польша допускает покупку газа у России, если у нее будут хорошие цены, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
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Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса
Страны Европы закупились еще не созданной вакциной от коронавируса от британской компании AstraZeneca, пишет Yahoo Finance.
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Авто
Lexus анонсировала премьеру нового Lexus IS
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