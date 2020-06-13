Политика
ИзвестияПольша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
К настоящему моменту военные покинули чешскую территорию. «Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
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Временную оккупацию чешских территорий назвали в Польше «недоразумением»
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