Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольша объявила о будущем расторжении контракта с «Газпромом»

Польша не станет продлевать контракт с "Газпромом" с 2023 года. Пока же Варшава продолжает снижать поставки российского газа. В планах страны — перейти к импорту СПГ из США и Катара.
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 польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.
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