с чего всё началось

Польша не станет продлевать контракт с "Газпромом" с 2023 года. Пока же Варшава продолжает снижать поставки российского газа. В планах страны — перейти к импорту СПГ из США и Катара.

Польша объявила о будущем расторжении контракта с «Газпромом»

Политика Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.

Спорт Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Шоу-бизнес Андрей Малахов сообщил об исчезновении Татьяны Дорониной Популярный телеведущий Андрей Малахов сообщил, что ему поступают тревожные звоночки от друзей главы МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной, которая в последнее время перестала выходить на связь.

Происшествия Во Владимирской области перевернулся автобус с детьми По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля ВАЗ-21099 при обгоне, не справившись с управлением, по касательной ударила пассажирскую «ГАЗель» с детьми, в результате чего «ГАЗель» вылетела на обочину встречной полосы и перевернулась, сообщает портал Gus-info.ru.

Общество Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал» Толстый кот Виктор, хозяина которого «Аэрофлот» исключил из программы лояльности за подмену животного на регистрации, провёл занятие в тренажерном зале с командой континентальной хоккейной лиги «Адмирал», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.

Политика Одного из лидеров ИГ задержали на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в окрестностях Киева одного из ключевых лидеров «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Аль Бара Шишани.

Космос Выйти из пузыря Солнечный ветер постоянно истекает из звезды, при этом он образует сверхзвуковой поток.

Футбол Главой судейского комитета РФС стал Хачатурянц Судейский комитет Российского футбольного союза возглавил Ашот Хачатурянц, сообщил 15 ноября журналистам глава РФС Александр Дюков.