Общество
ТАССПольша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он. Как подчеркнул польский лидер, непосредственно строительные работы начнутся в ближайшие дни.
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Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Общество
Кличко: коронавирус может убить 1,2 миллиона украинцев
Жертвами коронавируса на Украине могут стать 1,2 миллиона человек.
Комсомольская правда 09:23
Политика
Путин примет участие в акции «Бессмертный полк»
Интерфакс вчера в 06:59
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Экономика
Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»
В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.
РБК 07:47
Политика
Песков объяснил личное участие Путина в решении многих проблем
Личное участие президента России Владимира Путина в решении многих вопросов объясняется сложным механизмом управления в России, заявил пресс-секретарь главы государства.
Газета.Ru вчера в 07:32
Здоровье
Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19
Антибиотики ни в коем случае нельзя принимать для профилактики коронавируса или любых других инфекционных заболеваний, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 07:30
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
Украина приняла решение ослабить карантин
Правительство Украины приняло решение о поэтапном ослаблении карантинных мер. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Lenta.ru 09:29
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Здоровье
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что врачи вовремя выявляют заражения, благодаря чему удается оперативно начать лечение.
Lenta.ru 09:24
Общество
Власти Курганской области решили поддержать жителей поросятами
Власти Курганской области решили поддержать жителей поросятами.
Уральский меридиан 08:44
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02 мая в 10:56
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
Власти Украины планируют продлить карантин до 22 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
Мой Брянск 07:42
Общество
Власти Кузбасса назвали условие введения цифровых пропусков
Электронные пропуска в Кузбассе введут в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, их не получат те, кто находится в режиме обязательной самоизоляции, сообщил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:13
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
Общество
60 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 05:31
Политика
Инсайд: президент Польши Анджей Дуда уходит в отставку
Правящая в Польше партия «Право и справедливость» всерьёз рассматривает возможность отставки действующего президента страны Анджея Дуды.
Евразия Daily 01:42
Общество
В Башкирии в силу вступил масочный режим
Сегодня, 4 мая, в Башкирии вступил в силу так называемый масочный режим.
КП - Уфа 04:20
Кино
Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»
Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
Здоровье
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Политика
Послы стран-участниц G7 пригрозили Украине «утратой поддержки»
Киев, 4 мая 2020, 13:22 — REGNUM Украина рискует утратить поддержку стран-участниц Большой семёрки (G7), если примет законодательство «нарушающее независимость» антикоррупционных органов страны.
REGNUM 06:22
Политика
Анонсировано новое обращение Владимира Путина к россиянам
Напомним, первое обращение Владимира Путина россиянам в связи с распространением коронавируса состоялось 25 мая.
Телеканал UTV 02 мая в 10:21
Экономика
Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 4 мая 2020, 12:37 — REGNUM Правительство России выделило в фонд защиты прав дольщиков жилья 30 млрд рублей.
REGNUM 05:37
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22