Общество
ИзвестияПольша объявила о начале строительства Baltic Pipe
Власти Польши начинают строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщил в понедельник, 4 мая, президент страны Анджей Дуда.
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Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Здоровье
Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса
РИА Новости 10:33
Армия и оружие
В США заявили об угрозе России и Китая на фоне коронавируса
США считают, что сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая даже несмотря на пандемию коронавируса, заявил министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости 12:42
Общество
В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса
Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 11:33
Экономика
Меджлис Ирана утвердил закон о деноминации валюты страны
Тегеран, 4 мая 2020, 13:22 — REGNUM Законопроект, согласно которому должна быть проведена деноминация и переименование национальной валюты Ирана, принял меджлис (парламент) данной страны.
REGNUM 06:22
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02 мая в 10:56
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Общество
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём
RT на русском 12:05
Технологии
Русскоязычные хакеры выставили на продажу полмиллиона аккаунтов Zoom
Хакеры выставили на продажу в даркнете чуть более полумиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom.
Российская газета 01:37
Общество
В Кузбассе продлён режим самоизоляции
Глава сообщил, что ограничительные меры продлены до 11 мая включительно, несмотря даже на то, что в нашем регионе самые низкие показатели заболевших на сто тысяч населения в Сибири.
ВашГород.ру 13:10
Шоу-бизнес
Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют
Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru 08:17
Общество
Украина продлит карантин до 22 мая
Правительство Украины продлит карантин из-за распространения коронавируса до 22 мая.
МИР 24 07:58
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Политика
Владимир Путин обратится к россиянам 9 Мая
В День Победы президент страны возложит цветы к Вечному огню в Москве. После этого Владимир Путин выступит с обращением к гражданам.
Бугульминская газета 02:31
Общество
В Саратовской области около 60 человек устроили вечеринку на турбазе
Около 60 человек устроили вечеринку на туристической базе в Энгельсском районе Саратовской области на фоне ограничений из-за распространения коронавируса, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
РИА Новости 13:05
Общество
Школьники Смоленской области получат продуктовые наборы за май
Вопрос обеспечения школьников продуктовыми наборами обсуждался в ходе рабочего совещания, посвященного вопросам функционирования системы образования Смоленской области в условиях режима повышенный готовности.
О чем говорит Смоленск 13:22
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Здоровье
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Актриса Титова рассказала, как выживает на 10 тысяч в месяц
Знаменитая российская актриса Валентина Титова рассказала, как ей приходится жить на 10 тысяч рублей в месяц.
Политическая Экспертиза 12:39
Экономика
Дворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
Коммерсантъ 09:50
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
Страна Советов on-line 13:32
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 12:30
Происшествия
В Прикамье подтверждено ещё 35 заражений коронавирусом
Пермь, 4 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 мая, референс-центр подтвердил 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:37
Общество
Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган впервые объявил об ослаблении в стране ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавируса, передает телеканал NTV.
Газета.Ru 13:18
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Запуск ракеты Facon 9 со спутниками Starlink версии 1.0 осуществят со стартового комплекса Space Launch Complex 40, расположенного на мысе Канаверал.
Naked Science 04:34
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Экономика
Роспотребнадзор напомнил о правилах кредитных каникул
Ведомство напомнило, что одна из ключевых мер поддержки российских потребителей — это закон о кредитных каникулах.
Вечерняя Москва вчера в 21:20