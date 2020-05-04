Общество

ИзвестияИзвестияПольша объявила о начале строительства Baltic Pipe

Власти Польши начинают строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщил в понедельник, 4 мая, президент страны Анджей Дуда.
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Польша объявила о начале строительства Baltic Pipe

Известия06:56

Власти Польши объявили о старте строительства газопровода Baltic Pipe

News.ru03:20

Польша начнет строительство газопровода Baltic Pipe в ближайшие дни

Rambler News Service04:25

В Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe

REGNUM03:59

Польша начала строить газопровод Baltic Pipe

Аргументы и Факты03:51

Saipem построит морскую часть газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу

Вести.Ru04:55

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС02:54
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:38, Ашберн
Общество

США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
9
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
1,9K
Здоровье

Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса

РИА Новости 10:33
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Армия и оружие

В США заявили об угрозе России и Китая на фоне коронавируса

США считают, что сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая даже несмотря на пандемию коронавируса, заявил министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости 12:42
Общество

В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса

Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 11:33
9
Экономика

Меджлис Ирана утвердил закон о деноминации валюты страны

Тегеран, 4 мая 2020, 13:22 — REGNUM Законопроект, согласно которому должна быть проведена деноминация и переименование национальной валюты Ирана, принял меджлис (парламент) данной страны.
REGNUM 06:22
Общество

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
1K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
4K
Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02 мая в 10:56
42
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
4,3K
Общество

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём

RT на русском 12:05
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Технологии

Русскоязычные хакеры выставили на продажу полмиллиона аккаунтов Zoom

Хакеры выставили на продажу в даркнете чуть более полумиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom.
Российская газета 01:37
40
Общество

В Кузбассе продлён режим самоизоляции

Глава сообщил, что ограничительные меры продлены до 11 мая включительно, несмотря даже на то, что в нашем регионе самые низкие показатели заболевших на сто тысяч населения в Сибири.
ВашГород.ру 13:10
32
Шоу-бизнес

Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют

Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru 08:17
27
Общество

Украина продлит карантин до 22 мая

Правительство Украины продлит карантин из-за распространения коронавируса до 22 мая.
МИР 24 07:58
25
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Политика

Владимир Путин обратится к россиянам 9 Мая

В День Победы президент страны возложит цветы к Вечному огню в Москве. После этого Владимир Путин выступит с обращением к гражданам.
Бугульминская газета 02:31
4,6K
Общество

В Саратовской области около 60 человек устроили вечеринку на турбазе

Около 60 человек устроили вечеринку на туристической базе в Энгельсском районе Саратовской области на фоне ограничений из-за распространения коронавируса, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
РИА Новости 13:05
Общество

Школьники Смоленской области получат продуктовые наборы за май

Вопрос обеспечения школьников продуктовыми наборами обсуждался в ходе рабочего совещания, посвященного вопросам функционирования системы образования Смоленской области в условиях режима повышенный готовности.
О чем говорит Смоленск 13:22
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
2K
Здоровье

Названы самые ранние симптомы коронавируса

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru вчера в 11:52
343
Шоу-бизнес

Актриса Титова рассказала, как выживает на 10 тысяч в месяц

Знаменитая российская актриса Валентина Титова рассказала, как ей приходится жить на 10 тысяч рублей в месяц.
Политическая Экспертиза 12:39
20
Экономика

Дворкович: экономический кризис только начинается

Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
Коммерсантъ 09:50
109
Политика

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии

Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
Страна Советов on-line 13:32
1,7K
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 12:30
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Происшествия

В Прикамье подтверждено ещё 35 заражений коронавирусом

Пермь, 4 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 мая, референс-центр подтвердил 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:37
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Общество

Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган впервые объявил об ослаблении в стране ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавируса, передает телеканал NTV.
Газета.Ru 13:18
Космос

Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Запуск ракеты Facon 9 со спутниками Starlink версии 1.0 осуществят со стартового комплекса Space Launch Complex 40, расположенного на мысе Канаверал.
Naked Science 04:34
1
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Экономика

Роспотребнадзор напомнил о правилах кредитных каникул

Ведомство напомнило, что одна из ключевых мер поддержки российских потребителей — это закон о кредитных каникулах.
Вечерняя Москва вчера в 21:20
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Baltic Pipe
Предлагаемый газопровод между Польшей и Данией. По завершении строительства данного объекта планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу, через Данию.
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