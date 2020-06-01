Политика

REGNUMREGNUMПольша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора

Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
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