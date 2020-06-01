Политика
REGNUMПольша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора
Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
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Польская компания направила главе Россельхознадзора опровержение вымогательства
Rambler News Service12:10
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Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
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Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина
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Футболисты «Ливерпуля» поддержали акцию #BlackLivesMatter, почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.
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В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung
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Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля
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Зырянов: Адвокат хотел играть с «Баварией от обороны в 2008 году»
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Дик Адвокат хотел сыграть от обороны в ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА-2007/08 с мюнхенской "Баварией", но футболисты отговорили его от изменения тактики, рассказал экс-полузащитник "сине-бело-голубых" Константин Зырянов.
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Президент США Дональд Трамп в понедельник, 1 июня, провел совещание с губернаторами штатов и потребовал от них более жесткой реакции на протесты, вспыхнувшие на фоне гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими.
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В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
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День Северного флота России. Как защищены рубежи Арктики
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Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
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