Политика

REGNUMREGNUMПольша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора

Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
Читать в источнике
Комментировать232

Подробнее о событии

«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Газета.Ru13:59

Польша извинилась перед Данквертом за клевету о вымогательстве взятки

Московский Комсомолец14:12

Польская компания направила главе Россельхознадзора опровержение вымогательства

Rambler News Service12:10

Польская компания «Млековита» официально опровергла вымогательство со стороны главы Россельхознадзора

Эхо Москвы12:31

«Млековита» официально опроверг вымогательство со стороны Россельхознадзора

ТАСС12:15

Польская компания прислала главе Россельхознадзора письмо из-за обвинений

РБК12:10

В Польше признали невиновность российского чиновника

Lenta.ru13:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Технологии

Эксперты: Huawei P50 и Mate 50 перейдут на Snapdragon

Независимые аналитики сообщили, что компания Qualcomm начнет поставлять однокристальные системы Snapdragon для линеек Huawei P50 и Mate 50 в 2021 году.
Vevby.ru 18:48
1
Происшествия

Погромы произошли на Манхэттене

Протесты в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда переросли в погромы на Манхэттене, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 21:15
Религия

Православные храмы в Москве откроют для прихожан 6 июня

Православные храмы для прихожан в Москве откроют 6 июня. На богослужениях нужно будет соблюдать социальную дистанцию.
Российская газета 11:31
554
Политика

Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности России к беспорядкам в Соединенных Штатах не имеют под собой оснований, а также представляют из себя грязные методы и манипуляцию информацией.
Военное дело 05:53
103
Армия и оружие

В ДНР объяснили подозрительное затишье на линии фронта

По данным УНМ ДНР, лицемерное временное прекращение обстрелов не нашло понимания у боевиков украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в ДНР, ЛНР и России).
Журналистская правда 12:51
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
537
Общество

В Вашингтоне в связи с протестами введен комендантский час

Комендантский час будет введен в столице США, 1 июня сообщает пресс-служба мэра города Мюриэл Боузер на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 11:36
201
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе гостиниц

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в гостиницах и иных средствах размещения.
Областная газета 11:09
8
Кино

Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 30 мая в 07:47
9
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
6,4K
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 13:03
289
Армия и оружие

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Piter.tv 03:03
79
Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru 20:41
21
Здоровье

В Красноярске готовят дополнительные койки для больных Сovid-19

В больницах Красноярска заканчивается резервный фонд, предназначенный для больных коронавирусной инфекцией.
Городские новости. Красноярск 09:20
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
194
Шоу-бизнес

Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Evo-rus.com 02:19
111
Армия и оружие

В США испытали прообраз «летающего арсенала»

Военно-воздушные силы США провели испытания концепции «летающего арсенала»: макет крылатых ракет CLEAVER сбросили с борта самолета MC-130J Commando II.
Naked Science 11:20
Армия и оружие

Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины

Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
11
Здоровье

Российские медучреждения не страдают от дефицита средств защиты

В Минздраве России сообщили, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях страны не наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты, а скорее заметен даже рост запасов.
Газета.Ru 17:42
5
Общество

В Приморье за сутки прирост заражённых SARS-CoV-2 составил 54 человека

Темп прироста заболевших составил 2,7%. Всего на утро 2 июня зарегистрировано в Приморье 2103 заражённых SARS-CoV-2, 19 человек скончались.
REGNUM 21:47
Общество

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
30
Здоровье

Частные больницы смогут получать субсидии на выплаты медработникам

Стимулирующие выплаты за помощь больным с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска теперь сможет получать медицинский персонал частных клиник.
Российская газета 30 мая в 07:24
4
Здоровье

Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
197
Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

На открытии торгов Мосбиржи курс доллара не превысил отметку в 70 рублей. Как отмечает ТАСС, это произошло впервые с 6 марта.
Известия 03:05
517
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru 07:20
6
Политика

Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
РИА Новости 15:42
5
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
174
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия 18:00
2
Технологии

Эксперт рассказал, как реанимировать попавший в воду смартфон

Вынутый аккумулятор позволит избежать воздействия тока на электронику смартфона, — приводит слова Красикова агентство "Прайм".
Life.ru 21:24
Общество

Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь

В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
661
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Данкверт Сергей Алексеевич
Российский экономист
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное