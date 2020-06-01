Политика
REGNUMПольша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора
Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
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Польская компания направила главе Россельхознадзора опровержение вымогательства
Rambler News Service12:10
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Технологии
Эксперты: Huawei P50 и Mate 50 перейдут на Snapdragon
Независимые аналитики сообщили, что компания Qualcomm начнет поставлять однокристальные системы Snapdragon для линеек Huawei P50 и Mate 50 в 2021 году.
Vevby.ru 18:48
Происшествия
Погромы произошли на Манхэттене
Протесты в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда переросли в погромы на Манхэттене, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 21:15
Религия
Православные храмы в Москве откроют для прихожан 6 июня
Православные храмы для прихожан в Москве откроют 6 июня. На богослужениях нужно будет соблюдать социальную дистанцию.
Российская газета 11:31
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности России к беспорядкам в Соединенных Штатах не имеют под собой оснований, а также представляют из себя грязные методы и манипуляцию информацией.
Военное дело 05:53
Армия и оружие
В ДНР объяснили подозрительное затишье на линии фронта
По данным УНМ ДНР, лицемерное временное прекращение обстрелов не нашло понимания у боевиков украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в ДНР, ЛНР и России).
Журналистская правда 12:51
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
В Вашингтоне в связи с протестами введен комендантский час
Комендантский час будет введен в столице США, 1 июня сообщает пресс-служба мэра города Мюриэл Боузер на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 11:36
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе гостиниц
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в гостиницах и иных средствах размещения.
Областная газета 11:09
Кино
Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 30 мая в 07:47
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Здоровье
В Красноярске готовят дополнительные койки для больных Сovid-19
В больницах Красноярска заканчивается резервный фонд, предназначенный для больных коронавирусной инфекцией.
Городские новости. Красноярск 09:20
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Армия и оружие
В США испытали прообраз «летающего арсенала»
Военно-воздушные силы США провели испытания концепции «летающего арсенала»: макет крылатых ракет CLEAVER сбросили с борта самолета MC-130J Commando II.
Naked Science 11:20
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
Здоровье
Российские медучреждения не страдают от дефицита средств защиты
В Минздраве России сообщили, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях страны не наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты, а скорее заметен даже рост запасов.
Газета.Ru 17:42
Общество
В Приморье за сутки прирост заражённых SARS-CoV-2 составил 54 человека
Темп прироста заболевших составил 2,7%. Всего на утро 2 июня зарегистрировано в Приморье 2103 заражённых SARS-CoV-2, 19 человек скончались.
REGNUM 21:47
Общество
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Здоровье
Частные больницы смогут получать субсидии на выплаты медработникам
Стимулирующие выплаты за помощь больным с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска теперь сможет получать медицинский персонал частных клиник.
Российская газета 30 мая в 07:24
Здоровье
Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
На открытии торгов Мосбиржи курс доллара не превысил отметку в 70 рублей. Как отмечает ТАСС, это произошло впервые с 6 марта.
Известия 03:05
Политика
Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
РИА Новости 15:42
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия 18:00
Технологии
Эксперт рассказал, как реанимировать попавший в воду смартфон
Вынутый аккумулятор позволит избежать воздействия тока на электронику смартфона, — приводит слова Красикова агентство "Прайм".
Life.ru 21:24
Общество
Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь
В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18