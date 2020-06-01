Политика

REGNUMREGNUMПольша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора

Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
Читать в источнике
Комментировать233

Подробнее о событии

«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Газета.Ru13:59

Польша извинилась перед Данквертом за клевету о вымогательстве взятки

Московский Комсомолец14:12

Польская компания прислала главе Россельхознадзора письмо из-за обвинений

РБК12:10

Польская компания «Млековита» официально опровергла вымогательство со стороны главы Россельхознадзора

Эхо Москвы12:31

«Млековита» официально опроверг вымогательство со стороны Россельхознадзора

ТАСС12:15

В Польше признали невиновность российского чиновника

Lenta.ru13:01

Польская компания направила главе Россельхознадзора опровержение вымогательства

Rambler News Service12:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Экономика

В РСПП выразили обеспокоенность из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Российский союз промышленников и предпринимателей выразил обеспокоенность в связи с иском ФАС о пересмотре сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа.
РБК 23:11
47
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
135
Общество

СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК 21:47
35
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
244
Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
409
Общество

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
12
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
676
Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой 02:01
1,8K
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
Вокруг ТВ вчера в 10:44
3
Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
36
Наука

«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом

РБК 22:34
40
Политика

Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
RT на русском 11:43
Общество

Мишустин рассказал о постепенном снятии ограничений в регионах России

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса по всей стране не превышает 2,3%. Положительная динамика позволила уже 19 регионам России перейти к первому этапу снятия ограничительных мер.
NewInform 08:26
89
Космос

NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце

Газета.Ru 16:29
500
Общество

В Вашингтоне вводят комендантский час

Ранее Боузер уже вводила комендантский час в американской столице в ночь на понедельник в связи с массовыми акциями протеста, возникшими после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Профиль 13:22
205
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Футбол

Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»

«Локомотив» всегда был на лидирующих позициях под руководством Сёмина, а без него клуб превращался в середняка.
ГЛАС.RU 21:30
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
1,4K
Авто

Десятки электромобилей выбросили на свалку в США

В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor 09:53
13
Общество

На Камчатке коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков

ТАСС 21:55
4
Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
11
Общество

Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) опубликовали исследовательскую работу, в которой объяснили причину возведения пирамид древними жителями Мезоамерики, которая располагалась на территории современной Центральной Америки.
РИА Новости 19:56
Космос

Слияния галактик вызывают активность их ядер

Возможно, что АЯГ процветают на определенной стадии эволюции галактик, потому что мы наблюдаем их пиковую активность в галактиках, находящихся на определенном расстоянии от Земли и, следовательно, в определенное время в прошлом.
ИА Красная Весна вчера в 15:29
Общество

Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь

В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
662
Армия и оружие

NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом

Решение США выйти из Договора по открытому небу привело к такой же опасной ситуации, в какой мир находился в 1962 году во время Карибского кризиса.
РЕН ТВ 23:05
Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
49
Политика

Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия 20:30
232
Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу

На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.
РБК 20:00
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Данкверт Сергей Алексеевич
Российский экономист
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное