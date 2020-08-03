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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

Польский антимонопольный регулятор в январе обратился к «Газпрому» с запросом информации для расследования в отношении газопровода «Северный поток-2». До этого UOKiK оштрафовал французскую Engie на €40,3 млн за отказ от сотрудничества в рамках этого расследования.В источнике
С чего всё началось
Управление по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении
 антимонопольного ведомства.
РБК03:17
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RT на русском

В Совфеде оценили штраф «Газпрому» из-за «Северного потока — 2»

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Эксперт назвал политически мотивированным польский штраф к «Газпрому»

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Национальная служба новостей

«Газпрому» посоветовали судиться с Польшей из-за штрафа на 57 млн долларов

Национальная служба новостей06:43
ТАСС

«Газпром» получил от польского регулятора официальное уведомление о штрафе

ТАСС11:16
РИА Новости

В Совфеде удивились штрафу от Польши из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости07:38
РБК

Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

РБК03:17
Интерфакс

Польша оштрафовала Газпром на $57 млн из-за «Северного потока 2»

Интерфакс02:26

МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru10:40
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс08:32
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Прокуратура проверяет сведения о продаже базы данных автомобилистов

«Прокуратура Москвы организовала проверку сообщений о продаже в интернете базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья, в которой содержатся сведения о транспортных средствах, имена и телефоны владельцев автомобилей», — указывается в заявлении.
RT на русском11:10

В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ10:16
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ФСБ: обвинение Сафронову не связано с журналистской деятельностью

ФСБ РФ не связывает предъявленное советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение в госизмене с его журналистской деятельностью, сообщает Союз журналистов России со ссылкой на полученный от ФСБ ответ.
РИА Новости10:14
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Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС11:17
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Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит самую большую камеру

Базовый Xiaomi Mi 10, к сожалению, не стал одним из самых главных камерофонов года из-за того, что в нем, помимо главного сенсора на 108 Мп и широкоугольника, использовались два бесполезных сенсора по 2 Мп каждый.
Ридус10:50