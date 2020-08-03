Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
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Польский антимонопольный регулятор в январе обратился к «Газпрому» с запросом информации для расследования в отношении газопровода «Северный поток-2». До этого UOKiK оштрафовал французскую Engie на €40,3 млн за отказ от сотрудничества в рамках этого расследования.В источнике
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«Газпрому» посоветовали судиться с Польшей из-за штрафа на 57 млн долларов
Национальная служба новостей06:43