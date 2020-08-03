Общество

РБКРБКПольша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
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с чего всё началось
Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении
 антимонопольного ведомства.
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