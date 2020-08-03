с чего всё началось

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».

Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

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