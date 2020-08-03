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Коммерсантъ

Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

Польский антимонопольный регулятор в январе обратился к «Газпрому» с запросом информации для расследования в отношении газопровода «Северный поток-2». До этого UOKiK оштрафовал французскую Engie на €40,3 млн за отказ от сотрудничества в рамках этого расследования.В источнике
С чего всё началось
Управление по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении
 антимонопольного ведомства.
РБК03:17
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RT на русском

В Совфеде оценили штраф «Газпрому» из-за «Северного потока — 2»

RT на русском06:28
ТАСС

Польский регулятор оштрафовал «Газпром» на $57 млн по «Северному потоку - 2»

ТАСС02:18
РБК

Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

РБК03:17
Комсомольская правда

Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока 2»

Комсомольская правда03:07
Интерфакс

Польша оштрафовала Газпром на $57 млн из-за «Северного потока 2»

Интерфакс02:26
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Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн за нежелание сотрудничать

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РИА Новости

В Совфеде удивились штрафу от Польши из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости07:38
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Медведев заявил о росте числа преступлений со стороны мигрантов

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РИА Новости08:25
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В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

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RT на русском06:30
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Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС06:23
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