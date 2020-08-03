Общество
КоммерсантъПольша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польский антимонопольный регулятор в январе обратился к «Газпрому» с запросом информации для расследования в отношении газопровода «Северный поток-2». До этого UOKiK оштрафовал французскую Engie на €40,3 млн за отказ от сотрудничества в рамках этого расследования.
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Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Происшествия
Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
В первом туре чемпионата России 8 августа ЦСКА сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день проведёт игру против «Зенита».
ГЛАС.RU вчера в 06:55
Общество
Ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова займет место Елены Ландер
RuNews24.ru вчера в 07:00
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия 06:09
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил накануне, что клинические испытания вакцины, которая была разработана центром имени Гамалеи, завершены.
Моя Москва.онлайн 01 августа в 04:09
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Футбол
Жиго высказался о переходе Кокорина в «Спартак»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина стан «красно-белых».
Нева Спорт 05:21
Футбол
«Тамбов» подписал контракты с Рыжиковым и Карапетяном
В сезоне-2020/21 за «Тамбов» будет выступать вратарь Сергей Рыжиков, который пополнил команду в качестве свободного агента.
Metaratings 05:38
Общество
Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26
Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
РИА Новости 04:53
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
Общество
В театре «Современник» сообщили об уходе Сергея Гармаша
РЕН ТВ 31 июля в 09:57
Фигурное катание
Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings 31 июля в 11:15
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Единоборства
Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом
Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
ТК Звезда 04:24
Футбол
Евсеев: Шесть человек ушли из «Уфы» по разным причинам
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к новому сезону, старт которого запланирован уже на 8 августа.
Нева Спорт 03:32
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Кино
Netflix снимет фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil
RuNews24.ru вчера в 09:09
Политика
Белоруссия не получала от Украины ходатайств по задержанным россиянам
В Генпрокуратуру Белоруссии не поступало от украинской стороны никаких ходатайств относительно россиян, задержанных под Минском, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Rambler News Service 04:19
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Пятый канал вчера в 22:34
Кино
В Москве кинопрокат после открытия принес 23 млн рублей
Если кратко: люди смотрят кино неохотно (иногда по четыре зрителя на сеанс), а сборы пока совсем скромные - всего 23 млн рублей.
Газета.Ru 05:50
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
Происшествия
Во время конфликта в Сосновом Бору инженер выстрелил в соседа по даче
Поначалу мужчины вели словесную перебранку, а после один из них – 62-летний инженер одного из местных предприятий, достал травматический пистолет и выстрелил в шею своему оппоненту.
Online47.ru 05:34
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В Дании обеспокоены наличием "Кинжалов" в Арктике. НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по американской базе Туле.
Piter.tv 31 июля в 00:46