с чего всё началось

Польский антимонопольный регулятор в январе обратился к «Газпрому» с запросом информации для расследования в отношении газопровода «Северный поток-2». До этого UOKiK оштрафовал французскую Engie на €40,3 млн за отказ от сотрудничества в рамках этого расследования.

Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче В первом туре чемпионата России 8 августа ЦСКА сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день проведёт игру против «Зенита».

Происшествия В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре «03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник. 164

Экономика Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. 119

Футбол Жиго высказался о переходе Кокорина в «Спартак» Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина стан «красно-белых».

Общество Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26 Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Единоборства Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.

Футбол Евсеев: Шесть человек ушли из «Уфы» по разным причинам Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к новому сезону, старт которого запланирован уже на 8 августа.

Шоу-бизнес Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год. 18

Политика Белоруссия не получала от Украины ходатайств по задержанным россиянам В Генпрокуратуру Белоруссии не поступало от украинской стороны никаких ходатайств относительно россиян, задержанных под Минском, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства. 1

Кино В Москве кинопрокат после открытия принес 23 млн рублей Если кратко: люди смотрят кино неохотно (иногда по четыре зрителя на сеанс), а сборы пока совсем скромные - всего 23 млн рублей. 1

Происшествия Во время конфликта в Сосновом Бору инженер выстрелил в соседа по даче Поначалу мужчины вели словесную перебранку, а после один из них – 62-летний инженер одного из местных предприятий, достал травматический пистолет и выстрелил в шею своему оппоненту.