Общество
КоммерсантъПольша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польский антимонопольный регулятор в январе обратился к «Газпрому» с запросом информации для расследования в отношении газопровода «Северный поток-2». До этого UOKiK оштрафовал французскую Engie на €40,3 млн за отказ от сотрудничества в рамках этого расследования.
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Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Общество
Глава РФПИ назвал ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в течение десяти дней.
РБК 09:42
Экономика
В РФ яблоки подорожали на 30-45%
В РФ резко подорожали яблоки, стоимость различных сортов изменилась на 30-45%.
Дни24 01 августа в 08:36
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
Правда, после рождения первенца звезде «Холопа» удалось довольно быстро вернуть себе былые формы.
Территория новостей 09:18
Происшествия
Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»
Политическая Экспертиза 05:44
Шоу-бизнес
Бузова, Тодоренко и Топалов станут участниками шоу «Ледниковый период»
Шоу приобрело популярность по многим причинам: это и красивые номера, и участие знаменитостей, среди которых как профессиональные фигуристы, так и представители шоу-бизнеса, которые кататься не умели, а сейчас активно развивают новые навыки.
Popcornnews.ru 03:31
Общество
В ВОЗ сообщили, что менее 10% людей перенесли коронавирус
Лишь порядка 10% людей перенесли инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом.
ТАСС 08:26
Космос
NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовится к катастрофе
Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru 05:15
Политика
Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами
Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну.
Известия 08:19
Шоу-бизнес
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы разводе со своей супругой и певицей Аллой Пугачевой.
Газета.Ru 01 августа в 21:40
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Задержан мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева и взявший заложника.
RT на русском 08:10
Технологии
Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно
Для активирования долгожданной функции выпустят отдельный «пакет поддержки». Пользователи пока вручную могут включить новое меню.
Соловей.Инфо 09:47
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Гаджеты
Realme официально представила смартфон Realme V5
Topdaynews.ru 07:07
Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.
REGNUM 05:11
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем 05:39
Политика
Болтон: в случае переизбрания Трамп может вывести США из НАТО
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал точку зрения, что в случае избрания на второй срок действующий глава государства Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО.
Московский Комсомолец 09:17
Общество
Японские СМИ выбрали Загитову одной из самых красивых россиянок
Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в пятерку самых красивых российских девушек по версии японского журнала Menjoy.
Вестник Кавказа 04:54
Общество
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
REGNUM 08:13
Музыка
Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»
Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс 05:25
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59