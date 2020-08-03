с чего всё началось

Польский антимонопольный регулятор в январе обратился к «Газпрому» с запросом информации для расследования в отношении газопровода «Северный поток-2». До этого UOKiK оштрафовал французскую Engie на €40,3 млн за отказ от сотрудничества в рамках этого расследования.

Экономика Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. 480

Шоу-бизнес Бузова, Тодоренко и Топалов станут участниками шоу «Ледниковый период» Шоу приобрело популярность по многим причинам: это и красивые номера, и участие знаменитостей, среди которых как профессиональные фигуристы, так и представители шоу-бизнеса, которые кататься не умели, а сейчас активно развивают новые навыки. 52

Политика Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну. 281

Шоу-бизнес Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы разводе со своей супругой и певицей Аллой Пугачевой. 148

Происшествия Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней. 42

Политика Болтон: в случае переизбрания Трамп может вывести США из НАТО Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал точку зрения, что в случае избрания на второй срок действующий глава государства Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО.

Общество Японские СМИ выбрали Загитову одной из самых красивых россиянок Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в пятерку самых красивых российских девушек по версии японского журнала Menjoy.