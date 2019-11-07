Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПольша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»

В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
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с чего всё началось
Польский антимонопольный регулятор UOKIK в пятницу в 13:00 (мск) объявит о «самом высоком штрафе в своей истории» в отношении строительства «Северный поток – 2», сообщает польское агентство Biznes Alert
 со ссылкой на заявление ведомства в четверг, 7 ноября.
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Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»

Интерфакс05:30

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