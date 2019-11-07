Общество
ИнтерфаксПольша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»
В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
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с чего всё началось
Польский антимонопольный регулятор UOKIK в пятницу в 13:00 (мск) объявит о «самом высоком штрафе в своей истории» в отношении строительства «Северный поток – 2», сообщает польское агентство Biznes Alert со ссылкой на заявление ведомства в четверг, 7 ноября.Известиявчера в 12:30
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Антимонопольный орган Польши может вынести «Газпрому» «самый высокий штраф в своей истории»
Эхо Москвывчера в 17:09
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The GEEK 06 ноября в 06:48
Технологии
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Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
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В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
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Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
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ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
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Кот спас ребёнка от падения с лестницы
Общественная служба новостей вчера в 05:24
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Президент Украины Зеленский назначил экс-заместителя военного прокурора Южного округа Нетужилова начальником главного управления СБУ в Крыму.
ИА Новороссия 04:29
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Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости 03:40
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В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
RT на русском 04:21
Политика
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в скором времени даст США зеркальный ответ, разработав ракеты средней и меньшей дальности.
Газета.Ru 04:05
Кино
Егор Крид опубликовал трейлер фильма «НЕидеальный мужчина»
Российский рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер романтической комедии с элементами фантастики "(НЕ)идеальный мужчина", в котором сыграл одну из главный ролей вместе с Юлией Александровой.
РИА Новости вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Адвокат назвал брак Лолиты с пятым мужем фиктивным
Адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал о решении Мосгорсуда по делу о расторжении брака между артисткой и ее пятым супругом - спортсменом Дмитрием Ивановым.
Газета.Ru 05:07
Космос
Притяжение Юпитера поможет найти внеземную жизнь
AstroNews.ru 05 ноября в 11:23
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Происшествия
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Авто
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Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
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Globallookpress Данные Министерства здравоохранения РФ об уменьшении количества врачей в стране являются поводом для тщательного анализа.
РЕН ТВ 05:09
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
Скандал разгорается в школе №183 Новосибирска. Там второклассницу «унизили» за то, что ее родители не сдали деньги на нужды класса.
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Общество
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REGNUM 02:37
Транспорт
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Авто
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
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Васильева заявила о нехватке молодых учителей в школах
Только 5,9% педагогов в российских школах младше 29 лет, сказала Васильева в ходе пленарного заседания съезда учителей сельских школ.
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Гаджеты
Эксперты Роскачества составили обновленный рейтинг смартфонов
Эксперты Роскачества протестировали смартфоны различных производителей электроники составили обновленный рейтинг.
Актуальные Новости 04:43
Фигурное катание
Щербакова выйдет 8-й в короткой программе на Гран-при в Китае
Стало известно время выхода на лед российских фигуристок в короткой программе на Гран-при в Китае, стартующее 8 ноября.
ProstoProSport вчера в 03:58
Политика
В Кремле оценили возможность штрафа для президента России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.
Известия 05:18