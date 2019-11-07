Общество
RT на русскомПольша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»
Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении UOKiK в Twitter.
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Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
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