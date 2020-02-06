Политика

Lenta.ruLenta.ruПольша отказалась от российского угля

Отмечается, что Польша в 2019 году закупила 18-19 миллионов тонн угля, более 70 процентов поставок осуществила Россия. Главными госкомпаниями-импортерами российского угля стали «Углекокс » и «Польская энергетическая группа» (PGE). В 2019 году Польша также стала отказываться от российского газа.
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с чего всё началось
«Могу заявить, потому что я провёл переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу, что они больше не будут доставлять уголь из-за рубежа», — сказал
 он.
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Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь

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Взгляд.рувчера в 09:33

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Lenta.ru06:14
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