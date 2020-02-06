с чего всё началось

Отмечается, что Польша в 2019 году закупила 18-19 миллионов тонн угля, более 70 процентов поставок осуществила Россия. Главными госкомпаниями-импортерами российского угля стали «Углекокс » и «Польская энергетическая группа» (PGE). В 2019 году Польша также стала отказываться от российского газа.

Общество Стивен Кинг обогнал Донцову по продаваемости в России В 2017 и 2018 годах американский писатель занимал вторые строчки. В течение восьми лет лидером по продаваемости была Дарья Донцова.

Технологии Samsung начала блокировать телевизоры россиян Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.

Спорт Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".

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Авто Mazda разработала шестицилиндровый мотор и новый «автомат» Весной прошлого года марка Mazda поделилась информацией, что на подходе новая бензиновая «шестерка» семейства Skyactiv-X и, кроме того, в разработке находится и рядный дизельный мотор с наддувом.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.

Общество Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.

Общество Танец главного таможенника Украины со стриптизершами попал на видео Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов попал на видео во время танца со стриптизершами в одном из самых дорогих клубов Киева Queen.