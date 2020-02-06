Отмечается, что Польша в 2019 году закупила 18-19 миллионов тонн угля, более 70 процентов поставок осуществила Россия. Главными госкомпаниями-импортерами российского угля стали «Углекокс » и «Польская энергетическая группа» (PGE). В 2019 году Польша также стала отказываться от российского газа.

Энергетика Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40% Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.

Политика Путин рассказал, что может обеспечить прорыв в российской науке Убеждён, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века, — заявил Путин во время вручения премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.

Политика Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству.

Происшествия Прокурор запросил 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского Прокурор предложил приговорить к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова, которого суд присяжных признал виновным в убийстве полицейского в московском метро в ночь на 3 сентября 2018 года на станции «Курская».

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Происшествия Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".

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