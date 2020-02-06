Политика

Lenta.ruLenta.ruПольша отказалась от российского угля

Отмечается, что Польша в 2019 году закупила 18-19 миллионов тонн угля, более 70 процентов поставок осуществила Россия. Главными госкомпаниями-импортерами российского угля стали «Углекокс » и «Польская энергетическая группа» (PGE). В 2019 году Польша также стала отказываться от российского газа.
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Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь

РИА Новости05:00

Государственные компании Польши откажутся от закупок угля в России

RT на русском05:15

В Польше заявили об отказе от закупок угля у России

Взгляд.рувчера в 09:33

Польша отказалась от российского угля

Lenta.ru06:14

Госкомпании Польши откажутся от российского угля

Телеканал 360°06:12

Польские компании больше не будут закупать уголь в России, а также в других странах, в том числе в США

Эхо Москвы05:32

Польша объявила о прекращении импорта угля из России

Expert.ruвчера в 08:15
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Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Политика

Путин рассказал, что может обеспечить прорыв в российской науке

Убеждён, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века, — заявил Путин во время вручения премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.
News.ru 07:09
Политика

Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж

Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству.
РБК 01:50
Политика

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Армия и оружие

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

Агентство SANA опубликовало кадры с отражением ПВО Сирии ракетного удара по Дамаску.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

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Прокурор предложил приговорить к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова, которого суд присяжных признал виновным в убийстве полицейского в московском метро в ночь на 3 сентября 2018 года на станции «Курская».
RT на русском 06:05
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

РБК 05:37
Происшествия

Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина

Обвиняемым в государственной измене россиянином, чьё дело рассматривает Лефортовский суд в Москве, оказался пенсионер из Владивостока.
RT на русском 06:36
Армия и оружие

NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Военное дело вчера в 11:02
Общество

Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору

РБК 06:25
Политика

Сенат США проголосовал против импичмента Трампа

52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Коммерсантъ вчера в 16:32
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 23,8 тысячи человек

За сутки количество больных выросло на четыре тысячи человек. За сутки число зараженных коронавирусом выросло на четыре тысячи человек.
АСН24 04 февраля в 18:46
Общество

Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Lenta.ru 04:27
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
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Происшествия

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:33
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В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

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Происшествия

СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
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Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой

Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
РИА Новости вчера в 07:12
Авто

Электрический BMW iX3 получит особые аэродинамические колеса

Электрокар BMW iX3 будет оснащен особыми аэродинамическими колесами и новой трансмиссией еDrive пятого поколения.
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Политика

Оппозиция заблокировала трибуну Рады

Lenta.ru 06:33
Происшествия

В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа

Полицейские Северо-западного округа вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада, сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости вчера в 12:38
Фигурное катание

На первенстве России в Саранске состоится короткая программа девушек

В Саранске стартует юниорское первенство России по фигурному катанию. Сегодня, 6 февраля, состоится короткая программа девушек.
Нева Спорт вчера в 19:00
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
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Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 26

Число жертв в результате схода второй за сутки снежной лавины провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 26 человек.
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Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
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Искусственный интеллект предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом

ИИ выдал результат: коронавирус 2019-nCoV может заразить 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут.
Московский Комсомолец 03:59
Общество

Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Российская газета 06:56
Армия и оружие

Россия впервые поставит Индии С-400 до конца 2021 года

До конца 2021 года Россия поставит Индии первые зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщает Интерфакс со ссылкой на замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимира Дрожжова.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:27
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