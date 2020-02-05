с чего всё началось

Сасин сослался на переговоры с руководителями государственных компаний. Они заявили, что больше не будут доставлять уголь из-за рубежа, пояснил министр. Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.

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