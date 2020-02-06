Общество
REGNUMПольша отказалась от российского угля
Сасин сослался на переговоры с руководителями государственных компаний. Они заявили, что больше не будут доставлять уголь из-за рубежа, пояснил министр. Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.
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с чего всё началось
«Могу заявить, потому что я провёл переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу, что они больше не будут доставлять уголь из-за рубежа», — сказал он.RT на русском05:15
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