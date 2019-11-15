с чего всё началось

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.

Политика «Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу.

Общество Синоптики прогнозируют резкое потепление на Урале и в Сибири Температура воздуха на Урале и в Сибири в предстоящие выходные повысится сразу на 20 градусов, об этом 15 ноября рассказал руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра РФ Юрий Варакин.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Футбол Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Политика Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.

Политика Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17 Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.

Политика Асад: Сирия потребует от США компенсацию за хищение нефти Президент Сирии Башар Асад в интервью российским журналистам заявил, что его страна будет требовать от Соединённых Штатов Америки компенсацию за хищение нефти.

Экономика На Кубани зарплата бюджетников увеличится на 3,8% в 2020 году Вице-губернатор Игорь Галась сообщил, что доходы региональной казны в 2020 году составят 282,6 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 228,2 млрд рублей, — передают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Происшествия Пермский школьник собирался убить 50 человек Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.